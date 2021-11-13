Мультфильм «Зверополис» получит продолжение в виде сериала

Оно выйдет в 2022 году.

12 ноября потоковый сервис Disney+ представил зрителям свои планы на множество новинок 2022 года. Среди них будет и мультсериал, который станет продолжением популярного анимационного фильма «Зверополис» 2016 года.

Которые мультики про уже полюбившихся персонажей будут называться «Зверополис+». Крольчиха-полицейская Джуди и ее напарник-лис Ник вернутся на экран вместе со множеством второстепенных персонажей оригинальной картины. Пользователи Интернета, наверняка, ждут новые приключения ленивца Блица. Точная дата выхода сериала пока не называется. Предварительно, премьера состоится весной 2022 года.

Напомним, «Зверополис» получил «Оскар» как лучший анимационный полнометражный фильм. После такого успеха зрители ждали, что у картины будет сиквел. Тем более, что главные герои получились очень обаятельными. Однако, кроме слухов, информации о второй части за четыре года так и не было опубликовано. Похожий мультфильм «Зверопой» получил полнометражное продолжение, а «Зверополис» — нет.

больше по теме Во второй части мультфильма «Зверопой» появятся голоса Боно и Фаррелла Уильямса Стал известен сюжет сиквела картины про поющих животных.

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