Звезда «Мосгаза» Андрей Смоляков: «Мне пишут, что я старый, похож на обезьяну»

С 15 ноября на Первом канале выходит сериал «Мосгаз. Дело № 8: Западня» с Андреем Смоляковым (Черкасов), Мариной Александровой (Соня Тимофеева) и Екатериной Вилковой в главных ролях. Действия в фильме разворачиваются в Москве, в 1980 году.

О чем сериал

Предолимпийская Москва. Перед МУРовцами поставили задачу — не допустить в столице ни одного преступления, очистив город от всех неблагонадежных элементов. К выполнению привлечен даже убойный отдел. Черкасову и его команде поручена борьба с проституцией и «фарцой». Но вместо этого Иван Петрович вынужден расследовать одно убийство за другим…

Режиссер сериала Сергеей Попов рассказал нам, каких сюрпризов ждать от «Дела №8».

— Интрига в том, что мы до конца истории не понимаем, кто же наш главный герой — какой из братьев. Олег Ягодин, который играет главную роль, по сути — играет две роли.

По мне, Олег — гениальный артист, с которым я знаком уже более двух лет, и все это время думал, где бы с ним поработать совместно. Его плюс – пока не такая сильная узнаваемость, зритель не воспринимает его со шлейфом «намыленного» образа, а это всегда развязывает руки в работе режиссера с актером.

Также в проекте появится Екатерина Вилкова. Катю я знаю лет 20, она сыграла жену главного героя новой истории (как раз-таки роль Ягодина) и показала все необходимое в конкретном образе – красоту, трепетность и искренность.

«Смоляков — последний русский трагик»

— Как вам Андрей Смоляков?

— Он – последний из могикан. Как он сам себя называет – последний русский трагик. С ним очень интересно работать. И это всегда возможность вступить в некую дискуссию. Он не только актер, а сам по себе еще интересный, умный человек, поэтому когда мы обсуждаем какие-то вещи, даже напрямую не связанные с его персонажем, все равно это очень подпитывает саму историю.

Кстати, Андрей Смоляков признался нам, что в новых сериях будет хватать интриг, эмоций, неожиданных поворотов сюжета.

— Но для меня лично сезон стал откровением в плане лексики, — продолжает Смоляков. — У меня мозг кипел от слияния терминологии служебной с терминологией воровского мира. Я итак старый уже и у меня мозг кипит по определению, а тут еще такие словесные ухищрения, впрочем, было интересно, конечно.

— Когда -то говорят, что концовка смазана, когда-то, что не было этого самого… Но вашу игру все всегда оценивают превосходно.

— А мне кажется, все пишут, что я старый, похож на обезьяну и очень странно, что Черкасова любят женщины и рядом с ним находятся. Мы какие-то с вами разные «интернеты» читаем.

Почему за 8 лет сериал никому не надоел

— За 8 лет Черкасов стал вашим вторым «я»?

— Да нет, это не мое второе «я». Это моя профессия изображать каких-то героев. Мне это нравится.

Сериалу «Мосгаз» уже восемь лет и все равно его смотрят. Режиссер Сергей Попов считает, что секрет вот в чем.

— Секрет успеха в том, что у этого сериала есть то, что сейчас называют модным словом «шоуранер». Это человек, который исполняет одновременно роль и продюсера, и придумщика этой истории. Это Денис Евстигнеев, который сам себя называет хранителем традиций. Он не позволяет никому на всех уровнях хоть на один миллиметр опускать планку. И держать ее и по уровню актеров, и по уровню драматургии каждой истории, и по уровню картинки, чтобы это было выразительно, кинематографично, интересно, и не менее захватывающе, чем предыдущий сезон. Каждый следующий сезон эту планку только поднимает.

Ретро сериалов много снимается, но «Мосгаз» выгодно отличается тем, что на первом плане всегда стоит история. История должна заинтересовать и держать интригу все восемь серий, не отпускать человека и давать возможность каждый раз какую-то новую грань таланта наших уже известных артистов увидеть. В каждом сезоне каждый из персонажей по-новому раскрывается.

Смотрите сериал «Мосгаз. Дело № 8. Западня» с 15 ноября в 21.30 на Первом канале.

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