Следствие с женским лицом: начались съемки второго сезона сериала «Спасская»

В Сочи стартовали съемки второго сезона сериала «Спасская» для канала «Россия 1». Это продолжение детектива о следователе уголовного розыска Анне Спасской, которую играет Карина Андоленко.

По сюжету у главной героини внезапно погибает напарник. Заказчику убийства удается избежать наказания, но Анна обещает призвать виновных к ответу во что бы то ни стало. Попутно Спасской приходится взять на себя руководство следственным отделом и выстраивать отношения с бывшим мужем, который всеми силами пытается ее вернуть.

В новом сезоне зрители увидят не только полюбившихся персонажей в исполнении Романа Маякина, Ларисы Удовиченко, Михаила Жигалова, Игоря Огурцова, Ольги Чудаковой и Татьяны Струженковой, но и новых героев. К актерскому составу присоединились Мария Порошина, Анастасия Стоцкая, Александр Голубев, Анатолий Руденко, Александр Клюквин и другие актеры.

Добавим, что режиссером новых серий выступил Давид Ткебучава, который уже работал с Кариной Андоленко в сериале «Стенограмма судьбы». Кстати, эту картину зрители канала «Россия 1» увидят уже 15 ноября в 21:20.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.