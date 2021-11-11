Андрей Назимов про съемки в «Воскресенском»: «Висеть вниз головой так тяжко! У меня по всему лицу полопались сосуды!»

На Первом канале вышел новый сериал «Вознесенский» о гениальном хирурге (Юрий Колокольников), который помогает следственным органам расследовать загадочные убийства.

Ассистента Колокольникова сыграл актер Андрей Назимов. Это подающий надежды молодой врач Иван Фогель. Вот только хирург новому помощнику не слишком рад, но позволяет ему помогать себе в различных делах.

Мы поговорили с Андреем Назимовым о сложном процессе съемок. Оказывается, в некоторых моментах на площадке было очень опасно.

«На съемках было много «трупов»!

– Что было самым сложным во время съемок детектива «Воскресенский», что запомнилось больше всего?

– Я не ожидал, что висеть вниз головой так тяжко! Когда тебя еще в бочку с водой окунают, и тебе нужно слышать текст, а у тебя вся голова наливается и лопаются капилляры, это прям жестко. Ноги были в цепи, было очень холодно. И у меня после смены по всему лицу полопались сосуды. Даже пришлось ехать к врачу, чтобы он сказал, что все нормально, что завтра пройдет. В другой сцене я тонул в болоте.

Съемки были в ноябре. Понятно, что на мне был гидрокостюм. Но мы два раза снимали, как я тону, потому что первый раз не получилось так, как хотел режиссер Дима Петрунь. И мне пришлось второй раз тонуть. Не забуду еще, как спасал мальчика под водой. Когда в кадре ребенок, нужно быть максимально внимательным к партнеру. А при съемках взрыва мы летели, падали. Но эту сцену снимали с каскадерами, мы только приземлялись. В целом самые чудесные воспоминания о съемках, о проекте, о команде – воспоминания на всю жизнь.

– Было место юмору, случались курьезы?

– По-другому никак, это разрядка. Например, на съемках было много «трупов» – актерам приходилось играть умерших. И между дублями ты с ними общаешься: «Вам не холодно? Может, чаю?» А собеседник в виде изуродованного трупа лежит.

Но в кадре постоянно нужно быть серьезным, нужно вникать, потому что кино – это глаза: если у тебя пустой взгляд и ты не понимаешь, о чем ты играешь, это видно. И приходилось до мелочей понимать, что, где, зачем. И юмор, и дружба, партнерство разряжают в хорошем смысле.

Про исторические реквизиты

– На съемках использовался старинный реквизит. Какие предметы прошлого века произвели особое впечатление?

– Мне запомнился велосипед, на котором я часто ездил. Он советский, но на нем сделана фара под нужную эпоху и другие элементы, реквизитор его состарил максимально художественно. И, конечно, трость Воскресенского с кинжалом. Все саквояжи, медицинские инструменты – про все можно рассказывать, и выделить не хочется что-то одно, значимость была у каждого предмета, они исторические. Скальпели, зажимы – чего только не было.

– Было ли особое чувство от съемок в исторических местах Санкт-Петербурга?

– Я мечтал посниматься в Санкт-Петербурге хотя бы раз, и «Воскресенский» стал моим первым проектом в Питере. Москва, Владивосток, Норильск, Плато Путорана – где я только ни работал. А вот в Питер все не заносило. И тут мечта исполнилась! Я люблю этот город. Буду пафосным, но считаю, что он меня принял. Я жил в нем в детстве, это родной для меня город.

Люблю ходить по нему в одиночестве, не зная куда, просто идти и думать, фантазировать. После съемок картины «Воскресенский», когда я приезжал в Санкт-Петербург, ходил и вспоминал: мы здесь снимали, ой, и здесь, и тут. И понял, что мы снимали везде, по всем значимым местам. Особенно запомнилась Российская национальная библиотека. Там невероятно! Это не музей, это какой-то портал.

Особенно впечатляют закрытые, немноголюдные места, где атмосфера прошлой эпохи не сглаживается… На самом деле эта атмосфера везде в Санкт-Петербурге, город этим хорош, кинематографичен, то время засело там надолго, если не навсегда. Душа этого города, она бесконечна. И, конечно, когда и ты, и люди вокруг в костюмах начала прошлого века, это впечатляет особенно.

Смотрите сериал «Воскресенский» с 8 ноября на Первом канале в 21:30.

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