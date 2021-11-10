Она как ты, только лучше: сериал «КрисТина» стартует со 2 декабря

Видеосервис Start объявил дату премьеры своего нового оригинального сериала «КрисТина» с Юлией Хлыниной в главной роли. Загадочная история о девушке и ее успешном двойнике станет доступна для просмотра 2 декабря.

По сюжету скромная и неуверенная в себе девушка Крис неожиданно узнает, что ее бывший жених, который погиб в аварии пять лет назад, вдруг оказывается жив. Она бросается на его поиски, но находит не только «воскресшего», но свою точную копию рядом с ним — успешную и эффектную Тину.

Получается, что возлюбленный не погиб и они поженились? Но тогда кто из двух девушек настоящая Кристина? Что за игра в параллельные реальности? Ответы на эти вопросы зрители будут искать вместе с главной героиней.

«Когда была написана сюжетная основа, мы долго ломали голову, какой жанр у этого проекта — мелодрама с элементам триллера или комедия с элементами драмы? К общему выводу мы так и не пришли, но сошлись во мнении, что эта история, где жанр эволюционирует, а сюжет многослоен. Загадки для зрителей разбросаны в «КрисТине» как пасхальные яйца, что дает возможность сериалу стать привлекательным, интересным и не похожим на другие проекты», — поделился шоураннер сериала Руслан Сорокин.

Интересный факт: для съемок Юлии Хлыниной нашли дублершу, которая не только была похожа внешне, но и специально перенимала мимику и жесты актрисы.

«Сложностей не возникало — Марианна (дублер Юлии. — Прим. авт.) поддерживала меня, точно выполняя свою работу, она помогала мне и давала возможность довериться «партнеру», чтобы в итоге получилась честная сцена», — говорит исполнительница главной роли.

В 8-серийном проекте также снялись: Антон Филипенко, Петр Скворцов, Софья Донианц, Андрей Ургант, Евгения Дмитриева и Максим Радугин.

Создатели картины отмечают, что во время работы глубоко погрузились в исследование абьюза и токсичных отношений. Психологическое насилие зачастую совершается с добрыми помыслами, но оттого не становится менее вредоносным, оно проникает в личность на ранних этапах становления, разрушая ее изнутри. Именно об этом зрителям расскажет «КрисТина».

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