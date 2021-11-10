«Никогда не говори «никогда»: Камбербэтч ответил на вопрос о возвращении к роли Шерлока Холмса

По мнению актера, для этого прошло еще недостаточно времени.

Роль современного Шерлока Холмса сделала из просто выдающегося английского актера Бенедикта Камбербэтча мировую суперзвезду. Сериал BBC выходил с 2010 по 2017 годы и после четырех сезонов закончился на неоднозначной ноте.

Фанаты наверняка жаждут продолжения, но сам актер считает, что время для этого еще не пришло. Вот что он сказал о возможности снять новый сезон в свежем интервью.

«Послушайте, я все еще говорю: никогда не говори «никогда». Знаете, мне очень нравится этот персонаж… Просто обстоятельства должны быть правильными, и я думаю, что, может быть, еще слишком рано увидеть, что у него есть другая жизнь», — цитирует 45-летнего актера журнал Esquire.

При этом Камбербэтч отметил, что в будущем его персонажа могут и перезапустить. Однако на вопрос, отдаст ли он свою звездную роль другому актеру, Бенедикт не стал отвечать.

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