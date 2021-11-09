Второму сезону — быть: режиссер «Игры в кальмара» занялся продолжением сериала

Режиссер популярного корейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек подтвердил, что второй сезон хита Netflix официально находится в разработке. Шоураннер уже занят сочинением его сюжетных поворотов.

«На второй сезон было столько давления, столько спроса и столько любви. Так что я чувствую, что вы не оставляете нам выбора, — сказал он агентству Associated Press. — В настоящее время я занимаюсь планированием. Думаю, что еще слишком рано говорить, когда и как это произойдет».

Режиссер также добавил, что во втором сезоне вернется главный герой первой части Сон Ки Хун, чтобы положить конец кровавым играм.

Напомним, сериал «Игра в кальмара» вышел на Netflix в сентябре 2021 года и практически сразу побил несколько рекордов стримингового сервиса. Уже через месяц костюмы персонажей картины выбились в топы популярности среди нарядов на Хеллоуин.

Сюжет рассказывает о большой группе разномастных должников, которых неизвестная организация заставила играть в детские игры. Победитель получает огромный денежный приз, а остальные проигравшие расстаются с жизнями.

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