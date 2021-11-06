«Первая главная роль»: героиня Лады Акимовой поможет людям в многосерийном фильме «Дикая»

Канал «Суббота!» представит новый сериал про магию и гадания. Главную роль в многосерийном фильме «Дикая» исполнит модель Лада Акимова.

Картина повествует о молодой шувани (цыганской ведьме) Раде. Продюсеры сериала заявили, что главной миссий героини является спасение людей. Рада переехала из мегаполиса ближе к природе. В глухой деревушке цыганка защищает людей от злых духов и порчи завистников.

«Об обрядах и магии я знаю от прабабушки и ее книг. Перед сдачей экзаменов в университете я обычно читала заговоры, чтобы все прошло успешно, а когда обжигалась — заговаривала ожоги, чтобы они быстрее заживали. Но, если знать, что делать, такой магией может пользоваться каждый из нас. Это не первый мой опыт работы в кино, но первая главная роль. Мне очень нравится процесс погружения в персонажа и сами съемки. Огромное спасибо съемочной команде за их труд, они большие молодцы!», – заявила Лада.

К слову, зрители телеканала «Суббота!» смогут насладиться первой серией уже в субботу, восьмого ноября. По будням сериал будет выходить в 18: 30 по московскому времени. А в выходные – в 14:05.

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