Новый Братан и испытания 40-градусным морозом: как и где снимали второй сезон сериала «Полярный»

Съемочная группа не расставалась с валенками, так как все спортивные супертеплые ботинки сразу же промерзали в Мурманской области.

8 ноября на телеканале ТНТ выходит второй сезон одного из самых морозных сериалов российского телевидения «Полярный». О том, как Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин защищались от мурманских морозов, какая экипировка была самой полезной в минус 40 градусов и где прошла самая холодная смена, узнала Teleprogramma.pro.

Тройной морозный удар: от -27 °С до -37 °С

Съемки второго сезона сериала «Полярный» проходили в трех основных локациях: под Можайском, где была ферма главного героя, и в Кировске, который выдавал себя за город Полярный, и в Москве, где работали в павильонах.

Сериал морозный и погода соответствовала. В первые дни съемок в Москве в январе столбик термометра опускался до отметки в -25 °С.

В Можайске было еще холоднее -30 °С. А самые непростые испытания для съемочной команды подготовила, конечно, Мурманская область: на первой смене в Кировске на улице был мороз в -37 °С.

«Смена была на озере за городом, и она вне всяких сомнений была самой холодной. Группа приехала на локацию раньше меня, и, когда я вышел из машины, мне навстречу шли люди с белыми бородами, ресницами и бровями – мороз схватывал влажность так, что все мгновенно покрывалось инеем. Но это был хотя бы сухой мороз! А вот в предпоследнюю смену в Кировске была жуткая метель. Мы тогда приехали снимать на озеро Большой Вудъявр, которое находится в окружении гор, и к обеду этих гор из-за стены снега даже не было видно», – рассказал режиссер «Полярного» Михаил Старчак.

И эта самая метель со сценарной точки зрения оказалась очень к месту, ведь по сюжету в Полярном в тот день была точно такая же погода! Однако такие «приятные» совпадения не всегда радовали съемочную группу.

Чаще с морозом приходилось откровенно воевать. И тут на помощь приходили различные лайфхаки, которые применяли еще во время съемок первого сезона или на других проектах.

Сам Михаил Старчак не расставался с комплектом из куртки и комбинезона, который купил в магазине спецодежды для экстремальных условий еще во время съемок своего дебютного проекта – сериала «СашаТаня».

Тогда, почти десять лет назад, в Москве тоже выдалась суровая зима, которая, как выяснилось, подготовила режиссера к еще более беспощадному Кировску.

«Термостельки и вкладыши в перчатки – это самое главное, ведь конечности мерзнут в первую очередь. Также для съемок в лютый мороз требует термобелье и, конечно, валенки! Никакие суперкрутые ботинки, что бы там производители не обещали, не заменят классические русские валенки. Чтобы не замерзнуть в ботинках нужно много ходить. А большинство членов съемочной группы вынуждены находиться в статике во время мотора. Так что, валенки, валенки и еще раз валенки. А если они в комплекте со специальными резиновыми башмаками, то хоть в снег, хоть в лужу», – поделился своими лайфхаками режиссер.

Ну а разглядеть что-то на площадке, когда вокруг бушует метель, помогали горнолыжные очки. Их, как и другую горнолыжную экипировку, актеры и съемочная группа использовали и по своему прямому назначению. Ведь Кировск – это очень классный современный горнолыжный курорт. Так что выходные, в перерыве между съемками, многие актеры и члены съемочной группы проводили на склоне.

«Застревали даже самосвалы»

Часто бывало, что съемочный процесс прерывался из-за непростых погодных условий. В один из съемочных дней под Можайском выпала месячная норма осадков, из-за чего процесс пришлось временно остановить. Даже специальная техника застревала в снегу.

Замерзали камеры и другая сложная аппаратура. Их тоже приходилось отогревать.

Новый Братан

Съемки с участием животных проходили на реальной ферме под Можайском. Особо внимательные фанаты «Полярного» могут заметить, что во втором сезоне роль Братана исполняет другой бык, более мощный и крепкий.

К уловкам пришлось прибегать и в работе с африканскими страусами. Зимнюю часть съемок они перенесли стойко, а вот во время весенних смен одна из птиц прихворала, поэтому потребовалась помощь специалистов.

Съемки в Можайске завершили всего за две недели. В Кировске пришлось задержаться дольше, в кадре много зимних сцен. Но не все они снимались в условиях реальной зимы, что-то доснимали в павильонах.

А так как по сценарию по прежнему была зима, то актерам приходилось теперь терпеть изнуряющую жару. Ведь в павильонах они находились в пуховиках и тулупах.

Мой дом – моя крепость

Во втором сезоне «Полярного» появляется новая героиня – московская чиновница, кризис-менеджер Раиса Борисовна в исполнении Марии Кравченко. Она приезжает в город, чтобы решить вопрос со строительством мусорного полигона.

Место под строительство этого объекта определено – это земля, на которой стоит эко-ферма «Мечта». И если мэр Полярного с приказом свыше покорно соглашается, то герой Михаила Пореченкова отдавать свой дом без боя не намерен.

Противостояние героя сериала и всесильного чиновника, прибегающего к самым подлым методам борьбы, получилось очень эффектным.

«Это история о том, что, когда беда приходит в дом, мужчина встает на его защиту. Это его долг. Для меня это очень показательный момент и главная тема второго сезона. Да, у Раисы Борисовны в подчинении целый админресурс, множество рычагов давления, хитрость и деньги. А у Вити – смекалка, друзья и любимая женщина. Но ведь в конечном итоге, чтобы победить систему – больше ничего и не надо! Ведь дома и стены помогают!» –резюмировал режиссер Михаил Старчак.

Смотрите второй сезон сериала «Полярный» с 8 ноября на телеканале ТНТ.

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