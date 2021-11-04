Второй сезон «Игры в кальмара»: о чем можно снять продолжение хита

Нашумевший сериал «Игра в кальмара», ставший одним из самых популярных проектов платформы Netflix, по-прежнему продолжает вызывать бурные дискуссии в Сети. И сейчас, когда первые восторги улеглись, на повестке дня остается вопрос: быть или не быть продолжению корейской дорамы. Однако финал сериала дает поклонникам надежду на создание второго сезона.

О чем сериал «Игра в кальмара»

Teleprogramma.pro размышляет о том, каким может быть продолжение «Игры». Внимание, спойлеры!

Итак, киноповествование начинается с истории 47-летнего Сон Ки Хуна, которого явно нельзя назвать любимцем Фортуны. Он давно потерял работу, вечно просит деньги у матери и к тому же бывшая жена угрожает увести дочь за границу.

Сон Ки Хун не хочет расставаться с дочерью и ищет любые способы заработать деньги. Однажды на глаза персонажу попадается пройдошливого вида мужчина, который предлагает ему сыграть в странную игру.

Впоследствии Сон Ки Хун убедится в том, что это игра на выживание… В нее играют 456 человек, имеющих проблемы с деньгами, погрязших в кредитах и потерявших всякую надежду на изменение ситуации. Все участники получают порядковые номера, одинаковую форму и обещание сорвать большой куш. Самому Сон Ки Хуну достается 456-й номер.

Соревнования состоят из нескольких детских национальных игр, каждая из которых заканчивается смертью людей. С каждой новой человеческой потерей призовой фонд увеличивается и приближается к 30 миллионам долларов.

Самые яркие персонажи нашумевшего фильма

Создатели сериала акцентируют внимание на нескольких игроках: онкобольном старике Иль Наме, с которым сближается Сон Ки Хун, некогда богатом бизнесмене Сан Ву, потерявшем свое состояние (и друге детства главного героя), наивном пакистанце – мигранте Али, обаятельном, но абсолютно беспринципном бандите Чан Док Су.

Кстати, актер Хо Сон-Тхэ, исполнивший эту роль, знает русский язык и одно время продавал телевизоры в российском представительстве компании LG.

Нельзя также не упомянуть хабалистую дамочку Хан Мин Не, которая вечно лезет не в свои дела и пытается сблизиться с вышеупомянутом гангстером и красивую перебежчицу из Северной Кореи Кан Сэ Бек. Деньги ей необходимы для того, чтобы перевести маму, все еще находящуюся в КНДР, в Южную Корею. У девушки также есть младший брат.

Параллельно в сериале развивается сюжетная линия молодого офицера полиции Хван Чун Хо, ищущего своего брата. Полицейский уверен, что родственник каким-то образом связан с роковой игрой. Так оно и есть. Его брат Хван Ин Хо – победитель прошлого состязания, который становится новым ведущим Игры, скрывающимся под маской…

Заканчивается все тем, что в смертельном состязании побеждает Сон Ки Хун. Потрясенный увиденным на игре, он долго не решается обналичить выигрыш. Но в итоге отдает большую часть денег матери погибшего Сан Ву и просит ее позаботиться о младшем брате Сэ Бек.

Сам же уже готовится улететь за границу, идет по направлению к трапу самолета, но неожиданно видит того самого пройдошливого вербовщика, который втянул его в игру, и возвращается…

Три варианта продолжения…

Итак, каким же, по нашему предположению, может быть продолжение.

Вариант первый. Сон Ки Хун, как в свое время и брат полицейского Хван Ин Хо, станет новым ведущим игры. Но сделает все, чтобы спасти очередных игроков от уготованной им печальной участи. Конечно, не обойдется без жертв, однако большая часть участников все же получит шанс выжить.

А поможет Сон Ки Хуну полицейский Хван Чун Хо. В прошлом сезоне сюжетная линия молодого офицера закончилась тем, что он пытается отправить в свой полицейский участок видеодоказательства существования беспринципных состязаний, но ему мешает собственный брат – ведущий игры — со своей командой охранников. Хван Ин Хо стреляет брату в плечо, тот, истекая кровью, падает с обрыва в бурную реку (действие происходит на острове).

Поклонники сериала предполагают, что ранение не смертельное, офицер вполне мог выжить, доплыть до берега и появится в новом сезоне. А вот его брат как раз и может погибнуть, поняв перед уходом неправильность своего выбора…

Вариант второй. Сон Ки Хун возвращается в игру, переодевшись в костюм охранника. Но еще в первых сериях его разоблачают и убивают. В следующей серии на экране появляется титр: «Спустя 10 лет». Все это время гибельные состязания продолжаются, а их правила только ужесточаются, становятся более кровавыми.

В игру вступают повзрослевшая дочь Сон Ки Хуна и выросший брат Сэ Бэк. Между молодыми людьми, которые встречаются на смертельном проекте, вспыхивают чувства. Они объединяются, чтобы раз и навсегда положить конец игре…

Вариант третий. Зрители узнают, что на самом деле Сон Ки Хун – сын старика О Иль Нама, который, как выясняется в финале первого сезона, является создателем опасной игры. Такой теории придерживаются некоторые фанаты сериала. И в ее пользу говорят некоторые факты.

Например, зрители ничего не знают об отце главного героя. Иль Нам постоянно старается держаться ближе к Сон Ки Хуну. А обладатель 456-го номера в свою очередь жалеет дедушку. Он становится с ним в пару в состязании «Шарики», когда другие не стремятся играть в тандеме с немощным стариком. Это уже потом выяснится, что напарники должны играть друг против друга.

Во время этого испытания Иль Нам говорит, что декорации игры очень напоминают район, где он жил. Сон Ки Хун признается, что родился в таком же месте. А когда упоминает о своей непереносимости лактозы, то пожилой мужчина говорит, что ею страдает и его сын. К тому же Иль Нам отдает своему напарнику куртку, видимо, желая уберечь его от расправы охранников. Он понимает, что игрока под номером 001 они не тронут, боясь случайно убить самого организатора. Может, отчасти и благодаря этому факту главный герой становится победителем.

В финале первого сезона Иль Нам умирает в больнице от онкологии и признается Сон Ки Хуну в том, что является создателем кровавой игры и предлагает собеседнику сыграть еще раз – сделать ставку на человечность. Игроки должны угадать – поможет ли хоть кто-нибудь мужчине, потерявшему сознание на улице… Иль Нам предполагает, что никто не окажет несчастному помощь, Сон Ки Хун уверен в обратном. Пожилой мужчина не успевает узнать, что проиграл… При этом в этих финальных сценах речи об отцовстве не идет.

Однако данный факт может раскрыться в новом сезоне. Если продолжение состоится, то Сон Ки Хун может вернуться в игру уже в качестве наследника ее организатора. И наверняка, он сделает все, чтобы остановить эти «забавы на выживание».

И можно снова предположить, что в этом ему поможет полицейский Хван Чун Хо, оставшийся в живых после падения в реку.

В общем, все три возможных варианта развития событий предполагают возвращение Сон Ки Хуна в игру. Однако, захочет ли этого сам создатель сериала Хван Дон Хек, пока неизвестно.

Сам режиссер признается, что пока ему даже утомительно думать о втором сезоне. Но если это все же случится, то наряду с Хван Дон Хеком над созданием новых серий будет работать целая команда сценаристов. Поживем — увидим.

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