«Ведьмак-2», «Эмили в Париже — 2» и другие громкие сериалы декабря

Скоро Новый год, вы в это верите? А он придет и подарит нам всем радость и счастье. Киношники приготовили для нас несколько громких сюрпризов. Рассказываем, какие интересные сериалы выйдут в декабре 2021 года.
«Затерянные в космосе», 3 сезон
Актеры: Мина Сандвол, Молли Паркер, Макс Дженкинс, Тоби Стивенс, Тейлор Расселл, Паркер Поузи, Айэйн Белчер, Амелия Берстин и другие.
Жанр: фантастика
После нашумевшего полета в космос российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко интерес к космической тематике возрос. Поэтому это сериал, возможно, вам зайдет. Это история про семью ученых Робинсонов, которые улетают с нашей планеты, чтобы освоить новые места обитания во Вселенной. В результате экспедиции космический корабль терпит крушение, и семейство попадает в другое измерение.
Дата выхода: 2 декабря
Где смотреть: Netflix
«Отец Сергий», 1 сезон
Актеры: Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Ирина Розанова, Дмитрий Куличков, Николай Шрайбер, Арсений Сергеев, Михаил Осипов, Ольга Веникова, Ирина Вилкова, Екатерина Фисун, Наталья Тетенова и другие.
Жанр: фантастика, ужасы
Бывшего священника Сергия отстраняют от церкви, и он становится охотником за нечистью. В процессе он знакомится со следователем Екатериной, которая сначала не верит в сверхъестественное, но потом все меняется.
Дата выхода: 8 декабря
Где смотреть: KION
«Пространство», 6 сезон
Актеры: Томас Джейн, Стивен Стрейт, Доминик Типпер, Шоре Агдашлу, Кэс Анвар, Уэс Чэтэм, Илайс Туфексис, Афина Карканис, Джонатан Бэнкс и другие.
Жанр: фантастика
И снова космос! В сериале действия разворачиваются в далеком будущем, после того как человеку удалось колонизировать Солнечную систему. Главный герой детектив Миллер и плутоватый капитан космического корабля Холден объединяют свои усилия, чтобы расследовать исчезновение молодой женщины.
Дата выхода: 11 декабря
Где смотреть: Amazon
«Ведьмак», 2 сезон
Актеры: Генри Кавилл, Анна Шаффер, Джои Бэти, Имон Фэррен, Ларс Миккельсен, Фрейя Аллан, Милли Брэйди, МайАнна Беринг, Том Кэнтон, Аня Шалотра, Бьерн Хлинур Харальдссон, Адам Леви, Джоди Мей, Кристофер Хивью и другие.
Жанр: фантастика
Миром правят коррумпированные короли и маги. Геральт из Ривии, мутант и профессиональный охотник на монстров, также известный как Ведьмак, изо всех сил старается сохранить человечность в мире.
Дата выхода: 18 декабря
Где смотреть: Netflix
«Эмили в Париже», 2 сезон
Актеры: Лили Коллинз, Эшли Пак, Филиппин Леруа-Больё, Камилль Раза, Кейт Уолш, Уильям Абади, Жан-Кристоф Буве, Чарльз Мартинс, Клод Перрон, Элизабет Тан, Александра Кацпшак и другие.
Жанр: мелодрама
Молодая американка прилетает в Париж и начинает работать во французском маркетинговом агентстве. В новом и совершенно незнакомом и непонятном для себя городе Эмили каждый день проходит через непростые испытания…
Дата выхода: 23 декабря
Где смотреть: Netflix
«Когти», 4 сезон
Актеры: Ниси Нэш, Кэрри Престон, Дин Норрис, Хэролд Перрино, Анжелика Росс, Дженн Лион, Джуди Рейс, Кевин О. Ранкин, Крис Ангердина, Ребекка Чалив, Энтони Барбье, Джейсон Антун, Хуан Гаспар, Дженси Гриффин и другие.
Жанр: комедия
Главные героини сериала «Когти» — сотрудницы маникюрного салона. Они любят свою работу, но запах легких денег кружит девушкам голову.
Дата выхода: 27 декабря
Где смотреть: TNT
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