Двойной «Холостяк» и крутые сериалы: громкие премьеры нового сезона ТНТ

Кстати, нас ждет новое творение от Семена Слепакова после выхода «Домашнего ареста».

На канале ТНТ рассказали, чем будут радовать зрителей в новом сезоне. Популярные шоу, которые собрали высокие рейтинги, выйдут снова в эфир. Конечно, это «Игра», которая стала лидером просмотров.

Также нас ждут вторые сезоны «Музыкальной интуиции», «Бузова на кухне», весной выйдет второй сезон «Звезды в Африке» с Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном. Суть шоу в том, что звезды приезжают на экватор и учатся выживать в экстремальных условиях.

Отдельно стоит сказать про шоу «Холостяк». На этот раз в проекте будут участвовать два главных героя. А участницы-модели сами смогут выбирать — кто им придется больше всего по вкусу.

Также ТНТ не оставляет надежду покорить музыкальный олимп России. В новом сезоне выйдет проект Антона Беляева «Lab шоу». В нем примут участие Филипп Киркоров, Илья Лагутенко, Иван Дорн и другие артисты.

Кроме того, в эфире ТНТ появятся новые сезоны полюбившихся сериалов:

«Полярный-2» стартует с 8 ноября. В главной роли — Михаил Пореченков.

«Универ. 10 лет спустя». Старые герои вернутся с кризисом среднего возраста.

«Год культуры-2» с Федором Бондарчуком в главной роли возвращается на экраны в 2022 году.

«Реальные пацаны». На этот раз Коляна осенит. Он поймет, что все 20 сезонов про него рассказывали неправду, и он захочет поведать миру свою версию событий.

«Девушки с Макаровым-2». Главный герой продолжит мучить своих новобранцев для того, чтобы они стали крутыми операми.

«Отпуск-2». В новом сезоне в сериале появится Михаил Галустян!

Новые сериалы:

«Мне плевать, кто вы». Это честный сериал про взросление.

«Исправление и наказание» с Анной Михалковой в главной роли. Дело происходит в колонии поселения. Главная тема ленты: можно ли из богатого человека сделать… человека.

«Вася праздник». Сериал про жизнь в нулевые годы.

«Стрим. Жизнь без монтажа». ТНТ анализирует, как бы мы жили, если бы за нами постоянно наблюдали.

«Детективное агентство Игоря Мухича». Мухич – персонаж из «Полицейского с Рублевки». Это история про то, как в органах его уже не смогли терпеть, он находит инвестора и открывает детективное агентство в районе Барвихи.

«Неприличные деньги» — новый проект Семена Слепакова после «Домашнего ареста».

«1703. Питер – город грехов». Кстати, 1703 — это год основания Петербурга. Фильм расскажет про жизнь в этом городе.

«Телохранители» — убойная комедия про бойцов.

В общем, новый сезон обещает быть интересным. Ждем!

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