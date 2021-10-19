Стартовали съемки нового сериала «Акушерка. Побочный эффект» с Ириной Пеговой

Героиня актрисы продолжит помогать людям рождаться на свет и бороться за личное счастье.

Канал «Россия» объявил о старте съемок сериала «Акушерка. Побочный эффект». Это продолжение (четвертый сезон) истории о талантливом враче-акушере с Ириной Пеговой в главной роли.

По сюжету, героиню понизили, сделав заведующей родильным отделением, но она счастлива тому, что осталась один на один со своим любимым делом – помогать людям рождаться на свет. И самое приятное, что ее коллега и возлюбленный остался рядом. Но вскоре женщине придется спасать не только своих пациенток, но и любимого мужчину.

Интересный факт: премьера продолжения сериала на канале «Россия» планируется через девять месяцев после начала съемок. Ждем его летом 2022 года.

В съемках участвуют: Ирина Пегова, Ярослав Бойко, Михаил Стенин, Валентина Лялина, Наталья Гудкова и другие артисты.

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