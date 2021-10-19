Мел Гибсон снимется в сериале-приквеле «Джона Уика»

Компания Lionsgate Television собирается снять телесериал из трех эпизодов по 90 минут, который станет приквелом для фильмов о Джоне Уике. Проект называется «Континенталь» (The Continental) — в честь одноименного нью-йоркского отеля из фильмов с Киану Ривзом. В нем по сюжету киллеры и бандиты могут безопасно встречаться и заключать сделки.

Сериал расскажет о том, как был организован этот отель. Главный героем станет молодой будущий владелец заведения Уинстон Скотт. Кто его сыграет, пока не известно, но издание Deadline сообщило о том, что к проекту присоединился 65-летний Мел Гибсон. По возрасту он не подходит на главную роль и, скорее всего, сыграет некую шишку в криминальных кругах Нью-Йорка 1975 года.

Напомним, «Джон Уик» — это сага о киллерах с Киану Ривзом в роли центральной звезды. В этой франшизе вышло три фильма — в 2014, 2017 и 2019 годах, — и сейчас в Германии, Франции и Японии идут съемки четвертой части. Всего запланировано пять кинокартин. Добавим, что созданием нового сериала займутся те же люди, что выпустили полнометражки.

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