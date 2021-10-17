«Игра в кальмара» окупилась для Netflix более чем в 40 раз

За первые три недели ее посмотрели 87 миллионов человек.

Новый хит Netflix, южнокорейский сериал «Игра в кальмара», оказался не таким уж дорогим проектом. Создание шоу обошлось потоковому сервису всего в 21,4 миллиона долларов (примерно 2,4 миллиона за эпизод). При этом оно принесло медиагиганту 891,1 миллиона долларов прибыли.

Такие цифры со ссылкой на внутренние документы Netflix опубликовало издание Bloomberg. Путем простого расчета на калькуляторе можно установить, что сериал окупился более чем в 41 раз. Он весь стоит меньше, чем пара серий «Короны».

Еще цифры. Около 132 миллионов человек посмотрели как минимум две минуты «Игры в кальмара» за первые 23 дня трансляции сериала, побив предыдущий рекорд Netflix, установленный сериалом «Бриджертоны». 89% из них осилили более одной серии, а 66% зрителей (или 87 миллионов человек) досмотрели до конца за тот же период времени.

Этот успех на руку Netflix, потому что стоимость акций компании в 2021 году стала снижаться, но после выхода нового сериала этот процесс обратился вспять.

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