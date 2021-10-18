В новом сезоне «Малышариков» герои отправятся в детский сад и найдут нового друга

На «КиноПоиске» стал доступен к просмотру пятый сезон мультсериала «Малышарики», в котором любимые круглые герои отправляются в детский сад. В новых сериях они научатся самостоятельности, узнают как заводить друзей и как помириться, если вдруг с кем-то поссорился.

В мультфильме появились новые персонажи — любознательная девочка Тигруня, а также воспитатель, которого озвучила певица Мариам Мерабова.

«Проекту «Малышарики» в ноябре исполняется шесть лет. Наши малыши подросли, стали более самостоятельными, а значит, у них появилось еще больше «зачем» и «почему», на которые родителям приходится искать ответы. В пятом сезоне мы раскрываем более глубокие темы, такие как адаптация в детском саду, личные границы, эмоциональный интеллект, социализация, забота друг о друге. Быть новеньким иногда бывает непросто, и появление персонажа Тигруни как раз покажет маленьким зрителям, как научиться знакомиться и принимать новичков в коллектив», — комментирует продюсер «Малышариков» Анна Кораблева.

Одновременно в детском разделе приложения «Яндекс.Музыка» появилось аудиошоу для самых маленьких «Утро с Малышариками». Оно поможет родителям разбудить ребенка, научить его утренним ритуалам и подготовить к новому дню. И все это вместе с Крошиком, Нюшенькой, Барашиком, Ежиком, Пандочкой и Тигруней.

Каждый понедельник в детском разделе «Яндекс.Музыки» будут появляться пять новых выпусков аудиошоу — на всю неделю. В каждом 12-минутном эпизоде будут песенки, загадки и что-то интересное для общей эрудиции ребенка. Передачу можно включить на телефоне, умной колонке с голосовым помощником Алисой или на телевизоре через «Яндекс.ТВ».

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