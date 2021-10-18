Евгений Стычкин о съемках с женой в сериале «Алиби»: «Помогло то, что мы женаты уже 10 лет»

Teleprogramma.pro также рассказывает о том, как с многосерийным фильмом связан Федор Достоевский.

С 18 октября на Первом канале стартует новый сериал «Алиби». Главные роли супругов Решетниковых сыграли Евгений Стычкин и Ольга Сутулова, которые являются мужем и женой и в реальной жизни. Сами артисты отметили, что поделились со зрителями многосерийного фильма и собственными семейными секретами. А Евгений вообще признался, что в этом проекте сыграл самого себя.

О чем сериал

Вкратце о фабуле сериала. Петр Решетников является одним из самых успешных сценаристов страны. Но мало кто знает, что он занимается не только кинематографом, но и владеет агентством, создающим алиби неверным супругам, коррупционерам и другим нечистым на руку личностям. Жизнь Решетникова идет своим чередом, пока к нему в агентство не обращается собственная жена, желающая скрыть измену…

Идея многосерийного фильма принадлежит продюсеру Александру Цекало, который собрал под этот проект свою команду: режиссера Нурбека Эгена, сценариста Дмитрия Лемешева и креативного продюсера Александра Котта.

По словам режиссера, в Москве действительно живет бывший кинематографист, владеющий собственным агентством. А другого сходства главного героя с его возможным прототипом, пожалуй, и нет.

Евгений Стычкин: «При выборе нашей пары сыграл роль наш семейный опыт»

Как говорит Нурбек Эген, идея пригласить в проект реальных супругов также принадлежит Александру Цекало. По словам Евгения Стычкина, пробы они с женой проходили вместе. И после них стало ясно, что режиссер и продюсер нацелились на их творческую пару.

«Мне кажется, здесь сыграл свою роль и наш личный опыт и наработки за десять лет реального брака. Продюсеры посчитали, что это даст истории гораздо больше, чем игра просто хороших актеров, которые познакомились только вчера», — уверен Евгений.

Недаром в сериал вошло много импровизаций творческой пары. Впрочем, многие из них были продиктованы собственным жизненным опытом.

«Знаете, чаще всего мы играем персонажей, неких придуманных людей. А тут я решил рискнуть и больше быть собой, не прикрываясь придуманным героем, — говорит Евгений Стычкин. — Петра Решетникова я лепил из самого себя — у него мои реакции, смех, мои, так сказать, пристройки к мирозданию. Это непривычно, поэтому было тяжело, но одновременно и крайне интересно. В силу этого же, помимо динамичного сюжета, и сама история выглядит крайне реалистичной, что должно передаваться и зрителям. Мне крайне любопытен итог, так что проект и роль очень важны для меня».

По словам Евгения Стычкина, также в сериале раскрывается тема «отцов» и «детей». Актер уверен, что как только ты начинаешь врать ребенку, он сделает то же самое по отношению к тебе.

Также в сериале снялись Андрей Ургант, Тимофей Трибунцев, Дмитрий Куличков, Александр Устюгов, Вильма Кутавичюте, Варвара Бородина и другие актеры. В одном из эпизодов снимался и Александр Цекало.

Интересно, что главным героем сериала является Санкт-Петербург, который был снят во все времена года. Нурбек Эген признается, что очень любит город на Неве и при каждой возможности снимает там сериалы. Вспомните: режиссер запечатлел любимый Питер в проектах «Шерлок в России» и «Самка богомола», о которых писал наш сайт.

А при чем здесь Достоевский?

В кадр сериала «Алиби» попали не только современные объекты, но и места, связанные с Федором Достоевским. Интересно, что об изменениях города по сюжету многосерийного фильма говорит… и сам писатель. Кроме того, классик также настойчиво просит Решетникова продолжить писать сценарий…

— Нурбек, как у вас появился эпизод с Достоевским?

— Появление Достоевского в фильме — очень личное для меня. Мы же коллеги с главным героем. Во ВГИКе нас учили, что надо снимать кино, как исповедь. После окончания учебы у меня не было работы, и я снимал рекламные ролики, Саша Котт тоже.

И в это время мне снился Тарковский и ругал меня. А я жутко стеснялся и во сне говорил ему: «Андрей Арсеньевич, это в последний раз, честно. Есть нечего, сейчас немного заработаю и все и т.д…» Таким образом появился Достоевский, который приходит к главному герою и требует, чтобы он писал сценарий.

Сериал снимался на протяжении семи месяцев. Помимо Питера, съемки картины также проходили в Выборге.

Смотрите сериал «Алиби» на Первом канале с 18 октября, в 21:30

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