Ведьмак по-русски: в России сняли сериал про священника-охотника на вампиров

14 октября онлайн-кинотеатр Kion представил трейлер нового оригинального сериала «Отец Сергий». Это будет шоу в лучших традициях боевиков про охотников на вампиров, только главный герой — современный российский поп, правда, бывший.

Главную роль сыграл Роман Маякин. Его священник дерзок, разнуздан и свиреп нравом. Но он же — самый эффективный борец с вурдалаками, ведьмами и прочей нечистью, живущей в современной Москве. Эксцентричное поведение «боевого батюшки» вызывает интерес у полиции, и на хвост герою падает женщина-следователь в исполнении Лукерьи Ильяшенко. Через своего нового знакомого она узнает о существовании потусторонних сил и принимает участие в борьбе с ними.

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Сериал будет состоять из шести эпизод по 15 минут. Первые два эпизода выйдут на Kion 27 октября, остальные — 3 и 10 ноября. Создатели картины отмечают, что такой формат позволяет посмотреть всю историю как полнометражный фильм, либо разбить просмотр на короткие сеансы.

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