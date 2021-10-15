«До чего докатились!»: почему все говорят о сериале «Игра в кальмара»

Новинка стала самой популярной на Netflix, но далеко не все разделяют восторг от жестокого проекта. Осторожно, спойлеры!

Если вы еще не видели сериал «Игра в Кальмара», то наверняка слышали о нем. Про эту южнокорейскую новинку, выпущенную совместно с Netflix, не говорит только ленивый. Жестокая драма об отчаянных должниках за две недели стала одним из самых популярных сериалов в мире.

Картина из девяти эпизодов открывает мир жестокой игры, в которую попали 456 человек. Они не знали друг друга до этого момента. Единственное, что их объединяет — это финансовые трудности. У каждого своя причина искать деньги и даже пожертвовать жизнью ради них. На кону — 40 миллионов долларов и на каждом этапе в этом состязании можно не просто вылететь, а умереть.

Итак, если вы еще не видели мегапопулярную новинку, то начните с отзывов о ней. Мнения, как всегда разделились: одни уверяют, что ничего круче не видели, а другие сетуют, что бездарно потратили время.

Верните время обратно

«Я смотрел 9 часов хронометража и я хочу сказать: верните мое время обратно. Есть фильмы лучше и интереснее, но на те же темы, что и «Игра в Кальмара». Конечно, есть интересные типажи, но, Господи боже, как затянут сериал. Идеи, которые поднимаются, миллион раз поднимались в других фильмах. Про концовку вообще говорить не хочу. Как бы сказать помягче: тупость. Как это вообще в целом пропустили? Тот, кто посмотрел — поймет. Вы «Пилу» видели? Ну это же гораздо интереснее! А злодеи-капиталисты — это настолько нелепая и смешная карикатура. Непонятно, как воспринимать. Миллион альтернатив, но все носятся с «Игрой в Кальмара», — gjltkbkcz российский видеоблогер BadComedian. «Сейчас этот сериал занимает лидирующую позицию на Netflix, поэтому захотелось посмотреть, что же в нем такого, и могу сказать, что ничего… Раскрутили его хорошо, но вот ничего захватывающего там я не увидела. Сериал наполнен мрачной и кровавой атмосферой, корейцам редко удается создать подобное, поэтому мои им аплодисменты, но вот сам сюжет стар, как мир. Снова игра: сдохни или умри… Меня хватило на 3 серии, потому что сцены насилия были слишком эмоционально насыщенными. А так, удовольствие от просмотра я не получила, только подпортила себе настроение, так что если вы не любитель кровищи и чего-то жесткого, категорично не советую», — пишет kykyryza4.

Начали за здравие, кончили за упокой

«Финал мне не понравился совсем. Исчез азарт, трэш, напряженность, все как-то скучно и даже банально. Честно, я не пыталась угадать финал, я просто смотрела и все… Но все закончилось гораздо прозаичнее, чем я могла подумать. Сейчас все разговоры о съемках второго сезона, ну, не знаю, смогут ли удержать такую высокую планку, хотя и здесь они ее очень сильно уронили в девятой серии… Зато я могу предположить, что победитель «Игры в кальмара» станет новым ведущим…», — пишет Lacrimosa7002.

«Первые три серии динамичные, интересные, насыщенные. Потом начинается катание колобка — и катится, и катится, и катится… Все скучнее и скучнее, надуманнее и надуманнее, если не глупее и не нуднее. Предел фантазий все же должен быть, если полет сценарной мысли зашкаливает, интерес тут же теряется. 7-9 серия вообще уже явно не знали, что снимать, началась тягомотина», — делится Лиан.

Жара

«Возможно, многим, как и мне, придется немного потерпеть первые две серии, привыкнуть к кривляниям и другому корейскому колориту, которым изобилует фильм корейского (сюрприз!) происхождения. Я все время напоминала себе, что это все-таки Netflix, а значит дальше точно будет жара и она началась. В сериале будет море крови, в прямом смысле этого слова. Но щепетильные особы точно не возьмут этот фильм в закладки. Самое главное в фильме, конечно же, интерес — он у нас был, смотрели залпом по 2-3 серии за раз. Это точно не чисто женское и не чисто мужское кино, а почти идеальный вариант для совместного просмотра. Детей от экранов, конечно, стоит убрать», — пишет Varenje. «Посмотрела все 9 серий первого сезона за ночь, не отрываясь. Поворотов неожиданных очень много даже в мелочах, а последняя серия смогла меня просто шокировать. Все серии очень наполнены событиями, много драмы. Очень интересно, как ведут себя все герои в каждой ситуации. У меня просмотр вызвал невероятное количество эмоций — думаю, утром мои глаза будут опухшими от слез. Я не знаю никого из этих актеров (вероятно, потому что это в принципе мой первый корейский сериал), но, на мой взгляд, все сыграли великолепно. А уж какую невероятную гамму эмоций показывает главный герой — его эмоциональные американские горки заставляют искренне переживать зрителя», — делится Piratoblake.

До чего докатился мир

«Сериал непредсказуем, есть над чем поразмыслить. Становится грустно от того, на что готовы люди ради денег. Еще страшнее от того, что сейчас появились желающие поучаствовать в такой игре в нашем мире. Стоит ли винить в этом сериал?! Думаю, нет. Он лишь показывает, до чего докатилось человечество…», пишет trinity86.

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