Кирилл Пирогов сыграет опытного переговорщика с личной трагедией

Онлайн-кинотеатр Kion объявил о начале съемок своего оригинального сериала «Переговорщик». В главных ролях — Кирилл Пирогов, Владимир Мишуков и Лянка Грыу.

Это будет психологический детектив о профессионале, который силой слова может убедить террористов отпустить заложников и отговорить преступника от роковой ошибки. Но даже идеальный переговорщик может проколоться: в прошлом, освобождая детей из захваченной школы, он потерпел поражение и потерял дочь. Не в силах смотреть в глаза жене и сыну, мужчина уходит из семьи. Но спустя годы он вновь сталкивается с убийцей своего ребенка и принимает от него новый вызов.

«На примере сериала «Хрустальный» мы увидели, насколько аудитории отзывается история сложных героев, переживших тяжелый опыт в прошлом. «Переговорщик» — история о персонаже, умеющем «читать» людей, который должен будет посмотреть своему страху в лицо», — говорит генеральный директор Kion Игорь Мишин. «Мне показалось интересным показать человека, который с легкостью способен прощупывать людей, манипулировать ими, но это умение, которое кажется преимуществом, оборачивается для него, наоборот, социальным отчуждением», — добавил сценарист проекта Олег Маловичко.

Создатели сериала привлекли к сценарию реальных мастеров переговоров. Ситуации, которые будут сняты, взяты из реальной жизни.

«Переговорщик» будет состоять с семи 50-минутных эпизодов, которые станут доступны подписчикам онлайн-кинотеатра Kion в 2022 году.

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