В чем секрет популярности «Игры в кальмара», и будет ли у нее второй сезон

Какое будущее ждет сверхпопулярный сериал Netflix «Игра в кальмара» (Squid Game)? Об этом в интервью рассказала вице-президент стримингового сервиса по контенту в Азии Минен Ким.

По ее словам, секрет международного успеха проекта кроется как раз в сочетании его аутентичности и понятности многим людям — картина посвящена корейским детским играм и одновременно социальному неравенству. С одной стороны она очень проста для понимания, с другой поднимает проблемы, близкие каждому взрослому человеку. Напомним, что сериал стал номером один по популярности на Netflix в 90 странах.

Ким отметила еще один важный аспект: в отличие от других подобный киноисторий, вроде японской «Королевской битвы» или голливудских «Голодных игр», здесь главные герои — не школьники или молодежь, а взрослые люди каждый со своим набором проблем из реальной жизни. А еще яркий и «сказочный» дизайн новой игры ярко контрастирует с жестокостью и человеческими пороками, показанными в сериале.

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Руководитель также рассказала, что компания работает над тем, чтобы выпустить на рынок потребительские товары и игры, основанные на популярном хите. Но журналиста больше интересовал вопрос, будет ли у сериала второй сезон.

«Что касается второго сезона, мы все еще ведем этот разговор с режиссером и продюсером, и, надеюсь, скоро мы сможем вернуться к вам с этим ответом. Так что все в разработке, но если вдуматься, шоу было запущено менее месяца назад. Это только начало», — ответила Ким изданию The Hollywood Reporter.

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