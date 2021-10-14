«Великая», «Лихач» и другие громкие сериалы, которые выйдут в ноябре

В ноябре нас ожидает несколько громких премьер. Киношники решили не расслабляться и перед новым годом удивить нас новыми киношедеврами.

«Везет», 1 сезон

Актеры: Евгений Цыганов, Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Владимир Меньшов, Кирилл Кяро, Сергей Газаров, Тимофей Трибунцев, Зоя Бербер, Валентина Ляпина, Юлия Снигирь, Михаил Полицеймако, Яна Сексте, Максим Стоянов, Ольга Лапшина, Сергей Епишев, Андрей Зибров, Сергей Баталов, Игорь Жижикин.

Жанр: драма

Иван Потапов — бывший профессиональный спортсмен, чемпион по мотогонкам на льду. Однажды его жизнь разрушает алкоголь, и он остается один со своими проблемами. Упав ниже плинтуса, он решает взять себя в руки и устраивается работать «трезвым водителем» в такси. И тут начинается самое интересное.

Дата выхода: ноябрь

Где смотреть: IVI

«Лихач», 2 сезон

Актеры: Никита Панфилов, Артур Мкртчян, Мария Сандлер, Иван Васильев, Игорь Качаев, Денис Пьянов, Ольга Павлюкова, Дмитрий Быковский-Ромашов, Игорь Головин, Александра Камчатова, Кирилл Полухин.

Жанр: боевик

Сергей Сотников — заместитель начальника уголовного розыска Сочи, получивший прозвище Лихач за любовь к быстрой и экстремальной езде. Во всем он намерен добиться справедливости и не остановится ни перед чем.

Дата выхода: ноябрь

Где смотреть: НТВ

«Йеллоустоун», 4 сезон

Актеры: Кевин Костнер, Келси Эсбиль, Келли Райлли, Йен Боэн, Уэс Бентли, Джил Бирмингем, Коул Хаузер, Люк Граймс, Майкл Нури, Дэйв Эннэйбл, Фредрик Лене, Джош Холлоуэй.

Жанр: драма

В сериале рассказывается про семью, которая владеет крупным ранчо на границе с Йеллоустонским национальным парком. Все было бы хорошо, если б их жизнь не омрачали атаки со стороны заповедника, индейская резервация и жадные до наживы застройщики.

Дата выхода: 7 ноября

Где смотреть: Paramount Network

«Психиатр по соседству», 1 сезон

Актеры: Пол Радд, Уилл Феррелл.

Жанр: трагикомедия

В центре сюжета – известный психиатр Айзек Гершкопф и его пациент Мартин Марковиц. Со временем отношения главных героев становятся настолько близкими, что Айзек даже переезжает жить в дом своего пациента и начинает заправлять его бизнесом.

Дата выхода: 13 ноября

Где смотреть: Apple TV+

«Великая», 2 сезон

Актеры: Эль Фаннинг, Николас Холт, Фиби Фокс, Адам Годли, Дуглас Ходж, Луис Хайнс, Абрахам Попула, Дануся Самал, Стюарт Скудамор, Джиллиан Андерсон.

Жанр: драма

Сериал про молодую императрицу Екатерину II, которая выходит замуж за Петра III и вынуждена выбирать между личным счастьем и будущем России.

Дата выхода: 19 ноября

Где смотреть: Первый канал

«Колесо времени», 1 сезон

Актеры: Розамунд Пайк, Барни Харрис, Мадлен Мэдден, Зои Робинс, Маркус Рутерфорд, Йоша Страдовски, Софи Оконедо, Кейт Флитвуд, Петер Францен.

Жанр: фантастика

Это экранизация одноименного цикла фэнтези-романов американского писателя Роберта Джордана, действие которого разворачивается в трех мирах — Яви, в Тел’ аран’ риоде и Синдол. В центре сюжета — фантастическое Колесо, которое плетет Великий узор, устанавливающий равновесие в мире.

Дата выхода: 20 ноября

Где смотреть: Amazon

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