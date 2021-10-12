«СашаТаня», «Воронины» и другие длинные российские сериалы

А вы знали, что мы посмотрели уже 552 серии «Ворониных» и 222 серии «СашиТани»?

Помните, как вся страна засиживалась у экранов и следила за героями «Санта-Барбары»? Первые пару лет россияне старались не пропустить ни одной серии, но время шло, а события в семейке Кэпвеллов и не думали кончаться.

В итоге создатели растянули мыльную оперу на 2137 серий! Их показ занял без малого 10 лет. С тех пор «Санта-Барбара» стала не только символом запутанных отношений, но и затянувшихся сериалов.

Российские создатели ситкомов пока далеки от внушительного рекорда американской мыльной оперы, но некоторые сериалы имеют более 500 серий.

Teleprogramma.pro вспомнила популярные ситкомы, которые надолго поселились в российских телевизорах.

«СашаТаня» — 222 серии

С тех пор, как те самые Саша и Таня Сергеевы переехали из университетской общаги в двухкомнатную квартиру в Москве, произошло немало любопытного. Например, олигарх Сильвестр Андреевич, отец Саши, отсидел в тюрьме, и теперь вынужден жить крайне скромно – по своим меркам. Но зато в семейной жизни Саши и Тани все стабильно.

Их отношения продолжают выдерживать проверку на прочность бесконечными ремонтами, тратами, потерями, фокусами их сына, сплетнями и так далее.

И за это постоянство ситком так полюбился зрителям. В новом сезоне Сергеевых ждет непростое испытание: они станут родителями первоклассника и окунутся в мир школьных собраний и поборов на ремонт.

Кстати, 11 октября на ТНТ начинается новый сезон «СашиТани» и его финальная серия станет уже 240-й по счету.

«Реальные пацаны» — 254 серии

На первый взгляд, это ситком, а если взглянуть поглубже – рассказ о жизни в российской глубинке. «Реальные пацаны», запустившись в 2010 году, не только дали старт карьерам Николая Наумова, Валентины Мазуниной, Марины Федункив, Антона Богданова, Зои Бербер и многих других, но и занесли Пермь на кинематографическую карту нашей страны.

В родном городе этот сериал о приключениях четкого пацана Коляна и его верных друзей считается культурным достоянием. Кроме того, вселенная «Реальных пацанов» пополнилась полнометражным фильмом – «Реальные пацаны против зомби».

«Универ» — 552 серии

Ситком о студентах, которые встретились в одном общежитии, разошелся на десятки мемов, фразы героев ушли в народ, а песня Кузи и вовсе стала гимном всех студентов, которым довелось жить в общаге.

«Универ» на ТНТ — не просто один из рекордсменов среди российских ситкомов по количеству серий, но и ситком, который заслужил свой спин-офф. Когда его герои закончили учебу и зажили семейной жизнью, появился сериал «СашаТаня».

Кстати, на презентации нового сезона ТНТ обещал в скором времени показать зрителям продолжение «Универа» и рассказать, что стало с героями сериала 10 лет спустя.

«Папины дочки» — 410 серий

Этот сериал запустился в далеком 2007 году и стал первым оригинальным российским ситкомом, до него на нашем телевидении появлялись лишь адаптации. Сериал о жизни отца и пяти его абсолютно непохожих друг на друга дочек был невероятно популярным.

Героини становились ролевыми моделями для сотен тысяч девочек, а добрый юмор привлекал к экранам целые семьи. В 2012 году сериал закрыли.

«Воронины» — 552 серии

Прежде, чем снять для ТНТ ситкомы «Физрук», «Ольга» и «Улица», компания Good Story Media адаптировала американский сериал «Все любят Рэймонда» и получились «Воронины».

Это семейный проект о жизни нескольких поколений в пределах одной лестничной клетки. Ситком обогнал прародителя: сериал «Все любят Рэймонда» насчитывает только 210 серий, а в «Ворониных» их 552!

Сериал построен на постоянном столкновении взглядов на жизнь среди детей и родителей, не обходится и без типичных проблем мужей и жен, братьев и сестер, учителей и учеников.

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