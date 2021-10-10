В сериале «Властелин колец» появятся темнокожие хоббиты

Об этом рассказал актер Ленни Генри, сыгравший одного из полуросликов.

Итак, темнокожего эльфа в «Ведьмаке» мы уже видели — настало время темнокожих хоббитов.

9 октября британский актер и юморист Ленни Генри стал гостем шоу Saturday Live на BBC Radio 4 и рассказал, что он получил роль в сериале «Властелин колец» от студии Amazon.

«Последние два года я работал над «Властелином колец», и это необыкновенная вещь, это крупнейшее телешоу из когда-либо созданных с точки зрения денег и количества людей. Буквально, сто человек на съемочной площадке смотрят на вас и пытаются придумать, как вы будете выглядеть четырех футов ростом», — поделился 63-летний артист.

По поводу своего цвета кожи мужчина тоже сделал несколько комментариев. По его словам, действие сериала происходит задолго до событий кинотрилогии «Властелин колец», и прародители хоббитов в ту эпоху Средиземья были более смуглыми, что отмечено в книгах Джона Толкина.

«Я черный хоббит, это великолепно, — сказал Генри. — Мы хоббиты, но нас зовут Харфуты. Мы мультикультурны, мы племя, а не раса, поэтому мы черные, азиатские и коричневые, даже маори (коренной народ Новой Зеландии, — Прим. авт.) есть в составе. Это совершенно новый набор приключений, в котором рассказывается история разных персонажей, и потребуется не менее десяти лет, чтобы рассказать эту историю».

Он добавил, что среди хоббитов будут и женские персонажи, играющие не последнюю роль в повествовании.

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