Вместе с «Женой олигарха» выйдет серия сапог, вдохновленная сериалом

В новом сериале СТС «Жена олигарха» героиня Елены Подкаминской получила во владение провинциальную обувную фабрику, которая занимается производством кирзовых сапог. Проявляя свои дизайнерские таланты, женщина решила немного изменить продукцию.

Новые сапоги, которые были показаны в сериале, вдохновили создателей картины на выпуск реальной обуви. Канал СТС объявил о коллаборации с брендом Ralf Ringer: вместе они выпустили лимитированную серию необычных кирзовых сапог.

Для известной обувной компании это первая подобная модель в ассортименте. Она аккуратно подражает образу оригинала, но выполнена из мягкой натуральной кожи c яловой подкладкой. А еще на ней можно найти надпись, повторяющую название сериала.

«Коллаборация с СТС позволила нам выйти за рамки и создать ультрамодную модель. Сегодня в тренде и широкое голенище, и зернистый паттерн на коже, и необычный каблук. Сапоги получились смелые, с характером, как и сама героиня Альбина. При этом у них удобная и выверенная колодка, отвечающая стандартам комфорта Ralf Ringer», — отметила директор департамента МТО и подготовки производства компании Вероника Бережная.

С 11 октября сапоги из лимитированной серии можно будет заказать на сайте бренда и приобрести только в 46 магазинах компании, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Волгограде, Краснодаре, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Твери.

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