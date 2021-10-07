В России снимут сериал о группе «Король и Шут»

На видеосервисе «КиноПоиск» выйдет сериал об одной из самых известных и значимых российский рок-групп «Король и Шут» и ее погибшем фронтмене Михаиле Горшеневе. Картина расскажет о становлении коллектива, его тернистом пути к успеху и непростых взаимоотношениях музыкантов.

Продюсерами проекта являются вокалист и автор текстов группы Андрей Князев, а также Игорь Гудков, снявший три культовых фильма-концерта «КиШа» — «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю». Сценарист — Дмитрий Лемешев («Околофутбола», «Контакт»), режиссер — Рустам Мосафир («Скиф», «Гусар»).

«На мой взгляд, в истории русской рок-музыки после Цоя нет более яркой группы, чем «Король и Шут». Их творческий путь насыщен событиями и интересными историями, без которых невозможно снять хорошее кино», — говорит Игорь Гудков. «Я давно думал об этом, знаю, что и Горшок мечтал о фильме про группу «Король и Шут». Это очень непростое дело и творческая команда, которая сейчас сложилась, вселяет уверенность, что все должно получиться максимально круто», — добавил Андрей Князев.

Свое согласие на проект дали вдова, мама и брат Михаила Горшенева. В настоящее время идет кастинг актеров. Релиз сериала запланирован на 2022 год.

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