В России снимут первый кинокомикс в женщиной в главной роли

Тенденция снимать кинокомиксы с женским лицом добралась и до России. Студия Bubble, снявшая «Майора Грома», собирается экранизировать другой свой комикс «Красная фурия», героиней которого является девушка.

Проект выйдет в формате сериала и будет создан в сотрудничестве с «КиноПоиском». Об этом в Telegram сообщила журналистка Ксения Болецкая.

Отметим, что «Красная фурия» начала выходить одновременно с «Майором Громом» (и еще двумя комиксами Bubble) в 2012 году. Героиня истории — рыжая русская воровка Ника Чайкина, которая специализируется на предметах искусства и древних артефактах, хранящихся в самых охраняемых музеях мира. Организация под названием Международное Агентство Контроля ловит преступницу, но не для того, чтобы посадить в тюрьму. Ловкая и находчивая Ника нужна им как часть интернациональной команды по поиску Святого Грааля, спрятанного нацистами после Второй мировой войны. По сюжету, Чайкиной придется противостоять безумным ученым, роботам и людям со сверхспособностями.

Добавим, что эту героиню не раз сравнивали с Черной вдовой от Marvel. Но если изначально Красная фурия и была похожа на пародию раскрученного персонажа комиксов, то затем она приобрела множество оригинальных черт.

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