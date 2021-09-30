Сериал «Контакт» про конфликт поколений в соцсетях выйдет в эфир с 11 октября

Павел Майков сыграл полицейского, который не может найти общий язык с собственной дочерью.

Канал ТНТ объявил дату начала показа сериала Евгения Стычкина «Контакт». Драма о взаимоотношениях родителей и детей в социальных сетях стартует 11 октября.

Главный герой картины, сыгранный Павлом Майковым, никак не может найти контакт с дочерью-подростком. Чтобы узнать, что на самом деле думает и чувствует его ребенок, мужчина отправляется в соцсети, но тут же обнаруживает себя в «черном списке» — даже в Интернете девушка не хочет общаться с отцом. Тогда папаша придумывает хитрый план — «подружиться» с дочкой, используя страничку постороннего парня.

На протяжении девяти серий герои будут идти к понимаю того, что жить нужно не в онлайне, а в любви. В проекте заняты Равшана Куркова, Вильма Кутавичюте, Алексей Агранович, Максим Виторган, Алексей Лукин, Александр Трачевский, Карина Александрова, Дмитрий Мальков, Роман Маякин, Сергей Гилев и другие актеры.

«Когда принесли сценарий «Контакта», мне сразу же сказали, что будем разбираться с проблемами отцов и детей, и вообще — подростков. Я сразу согласился, понимаю, что на эту тему важно говорить, — комментирует Евгений Стычкин. — Одна из тем сериала – это поиск счастья, и думаю, что счастье возможно, но это не набор составляющих красивой жизни: деньги, роскошь и так далее. Счастье — это путь. Путь, который приводит к особому мировоззрению».

Актер Павел Майков признался, что он, как и его герой, тоже отрицательно относится к современным тенденциям. Своего сына он рад видеть гуляющим с друзьями, а не зависающим в «Инстаграме».

«Я просто не могу понять и принять современные тренды, все эти соцсети и жизнь в виртуальном пространстве», — говорит 45-летний артист.

Молодая актриса Ирина Паутова, сыгравшая проблемную дочь главного героя, признается, что сама всегда была на стороне родителей и винила во всех проблемах детей, которые не ценят своих родных, но сериал «Контакт» заставил ее взглянуть на ситуацию с другой стороны.

«Я полностью переосмыслила эту проблему, и сейчас у меня на этот счет совершенно другие мысли. Сначала я не знала, как мне играть эту роль, не понимая и не принимая поведения своей героини, но потом я настолько ею прониклась, что полностью оправдала каждое ее действие», — поделилась девушка.

Смотрите сериал «Контакт» с 11 октября — с понедельника по четверг в 22:00 на канале ТНТ.

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