Начались съемки сериала «Смерть манекенщицы» с Сергеем Безруковым

Картина покажет гламурную Москву 70-х годов, которая была скрыта от обычных советских граждан.

Валерий Тодоровский в качестве продюсера запустил съемки сериала «Смерть манекенщицы», заказанного Первым каналом. В проекте заняты Сергей Безруков, Айсель Прат, Анжелика Маркелова, Анна Богомолова, Александр Яценко, Владимир Стеклов, Даниил Вершинин и другие актеры.

Сюжет картины развернется в Москве 1974 года. Однажды вечером во время премьерного показа в подсобке Дома моделей на Кузнецком мосту обнаружена повешенной ведущая манекенщица. К расследованию приступает принципиальный и упрямый следователь МУРа Кирилл Бессонов. Он выясняет, что за блестящим фасадом Дома моделей происходит множество темных дел, в которые и оказалась втянута красавица. Контрабанда драгоценностей, проституция, поставки фурнитуры для подпольного производства на ткацкой фабрике… И за всем этим «предприятием» стоит друг майора Бессонова, которому он безраздельно доверял.

«Мы увидим советский, как сейчас говорят, гламур, который был скрыт и недоступен простым советским людям, но этот мир был, и он был по-своему опасным, увлекательным, а мир моделей – особенно интересным и притягательным. Художники воссоздают атмосферу, декорации, костюмы Москвы 70-х годов, и это — самое сложное в реализации такого замысла», — говорит Валерий Тодоровский.

Продюсер отметил, что сценарий сериала писался более пяти лет и получился довольно захватывающим. Возможно, что данная картина станет началом большой детективной саги, у которой появится не менее интересное продолжение.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.