Юлия Хлынина умноженная на два: завершились съемки сериала «КрисТина»

В Москве завершились съемки сериала «КрисТина» с Юлией Хлыниной в главной роли. Хотя актрисе пришлось сыграть сразу двух героинь. А для некоторых сцен ей понадобилось аж девять дублеров. Также в драматической комедии снялись Петр Скворцов, Антон Филипенко и Андрей Ургант.

Главная героиня Кристина работает продавцом в зоомагазине на окраине города и обладает одной маленькой странностью: все решения в своей жизни она принимает, подкидывая волшебную монетку, когда-то подаренную отцом. В начале сюжета девушка собирается поехать в отпуск со своим молодым человеком, но вдруг узнает, что ее бывший парень, погибший пять лет назад, вдруг оказывается жив и здоров. Наплевав на поездку, Кристина бросается на поиски бывшего и находит не только его, но и другую версию себя рядом с ним — точно такую же девушку, но уверенную и успешную. Выходит, пять лет назад молодой человек не погиб, и они поженились… Но кто же из двух Кристин настоящая?

Юлия Хлынина сыграла обеих героинь. Ее персонажа в сериале ждут драки, подводные заплывы, трюки с лошадьми и падения с высоты. Также в картине снялось большое количество животных. А для одной из сцен киношники превратили московский бизнес-центр в современный аэропорт. Художники проекта сами разработали внутреннюю инфраструктуру и дизайн воздушной гавани, были созданы собственные схемы навигации и стойки авиакомпаний

8-серийная картина выйдет на видеосерсисе Start.

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