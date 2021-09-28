Создатель сериала «Ведьмак» пообещала, что второй сезон будет «горячим во всех смыслах»

Адаптацию фэнтези-саги от Netflix продлили на третий сезон.

Второй сезон сериала «Ведьмак» выйдет на Netflix 17 декабря 2021 года, и, как обещает его шоураннер Лорен Шмидт Хиссрих, он будет «горячим». 27 сентября сценаристка и продюсер вышла в Twitter и вспомнила слова писателя Анджея Сапковского о том, что новый сериал по его книгам должен «оставить зрителей горячими». Второй сезон, по словам женщины, точно будет отвечать этому требованию.

«Даже без временных линий второй сезон будет горячим во всех смыслах, на что надеялся господин Сапковский. И я не могу дождаться, чтобы снова погрузиться в страстные дебаты с фанатами», — написала создательница сериала.

Добавим, что 25 сентября Netfix поделился новым трейлером «Ведьмака» с Генри Кавиллом, а также сообщил новость о том, что сериал продлен на третий сезон.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.