Герои большого «Порта»: что происходит на съемках нового остросюжетного сериала

— Огонь! Огонь! — радостно закричал режиссер Слава Кириллов.

Его словам вторила канонада выстрелов где-то за деревьями. В ужасе визжали чайки, грохотали огромные грузовики, гремели цепями подъемные краны, снимающие с гигантских кораблей кажущиеся крохотными контейнеры.

Вся эта киношная атмосфера к кино прямого отношения не имела. Порт города Балтийска (если кто не знает — самая западная точка России) продолжал жить богатой трудовой жизнью, в то время как пограничники устроили самые обычные учения, призванные уничтожить самого обычного условного врага. Чайки по дурости своей к этому грохоту так и не привыкли, вот и орали.

А режиссер-то не про выстрелы. Он про игру актеров и про качество отснятой сцены.

В Балтийске «Киностудия КИТ» снимает сериал с лаконичным названием «Порт». Герой Максима Щеголева возвращается из Сирии, где погиб его лучший друг. В своем родном Янтарске (ох уж эта привычка придумывать новые города в нашем кино!) он оказывается в гуще криминальных разборок, связанных как раз с местным портом.

Обычно киношники уже самим своим появлением где-либо весь окружающий ландшафт превращают в декорации. Они всегда самые главные и самые громкие. Но на огромной территории даже съемочная группа потерялась. Тут все строго. Чтобы просто попасть на режимный объект, нужно пройти массу проверок и заполнить кучу документов.

— Чудо, что мы вообще тут снимаем, — воодушевленно рассказывает один из продюсеров, Дмитрий Агневский. — Это режимный объект, ФСБ, погранслужба. Мы не можем снимать на определенной части порта, потому что там находится военная база. Плюс сейчас идут учения «Запад». Мы выходили снимать в открытое море, рядом с нами курсировали четыре военных катера, летело два вертолета, между которыми крутился наш коптер. Но люди здесь доброжелательные, отзывчивые и очень помогают.

Каким образом группа оказалась именно в Балтийске? Оказывается, поиски подходящего порта оказались настоящей проблемой.

— Сначала мы приехали в порт Калининграда, — рассказывает еще один продюсер фильма, Арсений Робак (да-да, сын замечательного актера Александра Робака). — И это была катастрофа, для съемок это место нам совершенно не подходило. Эх, думаем, надо было все-таки ехать в Новороссийск. Но потом добрались до Балтийска и поняли — это именно то, что нам нужно!

Кем бы вы ни были, оператором, туристом, водителем тяжеловоза или актером, находясь у мрачного Балтийского моря, невозможно не впасть в романтическую задумчивость. Эффект оказался неожиданным — не было обычной на площадке нервотрепки, а актеры рассказывали и о своих ролях, и о себе спокойно и вольготно. Видимо, и режиссера такая атмосфера вполне устраивала.

— Внутри у меня все всегда кипит и клокочет, — спокойно, без тика под глазом рассказывает режиссер Слава Кириллов. — Но если я начну нервничать, то это заразно. И даже если все летит в тартарары, я говорю: спокойно, мы все сделаем, все решим. Не вижу смысла превращать жизнь людей в ад.

Расслабленный Алексей Барабаш рассказал, как в детстве любил романтику моря и обожал мультфильм «Девочка и дельфин». Он играет начальника порта, который вроде как и является причиной большинства бед. По площадке Алексей ходил в модном полосатом костюме на фоне бандитских джипов и в окружении людей с весьма грозными выражениями лица. Впрочем, как только очередной дубль был отснят, и грозные спутники Алексея, и он сам беззаботно болтали и размахивали кожаными чемоданами.

Максим Щеголев — человек, в котором удивительным образом уживаются внешность супергероя и любовь к танцам. Он даже участвовал в проекте «Танцы со звездами». В «Порте» ему предстоит победить кучу врагов.

— Прочитал историю, мне понравилось. Я люблю все, что касается дружных мужских коллективов, — рассказывает Максим. — Когда это три друга, мне прям комфортно находиться в такой ситуации. Драки, трюки, гонки, перестрелки мне всегда очень нравятся. Ну и романтический замут — как без него? То, что у меня положительный герой, тоже добавляет вистов этой роли. Военная составляющая мне нравится. В самом начале фильма герой теряет друга. Еще мне нравится, что все уже забыли про этого товарища, а он в финале… Впрочем, не буду все рассказывать, но мне нравится финал.

Криминальная драма с любовной линией (за нее в фильме отвечает героиня Татьяны Каргаевой) выйдет в следующем сезоне на канале НТВ. Кроме перечисленных актеров, в фильме снимаются Вадим Андреев, Софья Шуткина, Никита Дювбанов, Иван Моховиков, Сергей Сафронов, Илья Акинтьев и другие.

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