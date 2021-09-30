«Давайте вызывать психиатра»: Ирина Розанова и другие актеры — о своих героях в сериале «Самка богомола»

С 14 октября на видеосервисе Start выходит остросюжетный сериал «Самка богомола» — о женщине, серийной убийце, которая расправляется с насильниками, педофилами, изменниками изощренными способами. Главную роль в картине сыграла актриса Ирина Розанова. На днях она вместе с режиссером и другими актерами представила сериал на кинофестивале «Кинотавр».

О чем сериал «Самка богомола»

Вкратце о фабуле. Жанна Дронова по прозвищу «Самка богомола» проводит в колонии общего режима уже несколько лет. Свою кличку она получила благодаря серии жестоких убийств мужчин, замеченных в непотребном поведении.

Через несколько лет в городе совершается еще несколько преступлений со схожим почерком. Новый маньяк-убийца явно подражает Жанне. И правоохранительные органы просят ее помочь в следствии. Женщина соглашается на это, но только с двумя условиями: этим запутанным делом должен заниматься ее сын — молодой следователь Денис, с которым она не общалась на протяжении 20 лет, и на время расследования Жанне нужно покинуть свою камеру.

Чем отличаются французская и отечественная «Самки…»

По словам режиссера Нурбека Эгена, картина является адаптацией французского сериала «Богомол» Александра Лорена, премьера которого прошла на стриминговом сервисе Netflix в конце декабря 2017 года. Высокую оценку иностранному фильму о маньяке дал сам Стивен Кинг. Конечно, сравнения неизбежны…

«В отечественной картине больше серий, национальных сцен и сюжетных перипетий. Да и сравнивать два многосерийных фильма нет смысла. Каждая отдельная сцена решалась по-разному», — поясняет Нурбек Эген.

Ирина Розанова: «Я не участвовала ни в каких ужасах»

Главную роль в отечественной версии сыграла актриса Ирина Розанова. Общаясь с журналистами, Ирина подробно рассказала, как ей дался образ «Самки богомола»

«Когда играешь с Арменом Борисовичем Джигарханяном, в камере «Матросской тишины», — это одно дело. А здесь ничего не надо было играть. Молоденькие журналистки спрашивают меня: «Как же вы сыграли такие страшные сцены?» А я отвечаю: «Девочки, я отомстила за всех за нас, за наши женские мучения», но это, конечно, шутка. В моей работе акцент делается больше на линии матери. Но я не участвовала в этих ужасах (с расчлененкой – прим. ред), только потом видела фотографии, как девчонки делали грим с этими кошмарами. Я сама еще не смотрела фильм, не знаю, что будет, и прежде всего мне интересны именно те моменты, в которых она превращается в животное, в монстра. Я даже не знаю, как подробно говорить о сценах расчленения. Давайте вызывать психиатра».

На вопрос, оправдываете ли вы свою героиню, ведь считается, что артисты выступают адвокатами своей роли, Ирина ответила, что жестокость еще никто не отменял. А убийствам нет оправдания. Но при этом Ирине жалко свою героиню.

«Мне просто интересно, что заставило ее это делать? Какая сила? Ее трагедия состоит в том, что она профукала самую большую свою любовь – к собственному сыну», — рассуждает актриса.

Кстати, Дениса играет актер Павел Чинарев, с которым у Ирины сложились довольно теплые отношения.

«Пашка – очень классный, очень живой. Помню, в одной из сцен он так мне помогал играть. Он очень четкий партнер, и это правда», — высказалась Ирина о своем экранном сыне.

По словам актрисы, матерей она играет уже давно и даже сыграла бабушку в 35 лет в сериале «Женщина в игре без правил» Юрия Мороза.

«Переход случился незаметно. Главный вопрос – что же случилось с Жанной, и почему даже ее собственный ребенок пошел против нее? На самом деле это трагедия», — говорит Ирина Розанова.

По словам Ирины, играя в этом сериале, она вспоминала не его французский аналог, а знаменитый фильм «Молчание ягнят» с участием Энтони Хопкинса.

Ольга Сутулова: «Моя героиня – эмоционально тупой человек»

Ольга Сутулова играет следователя, который расследует дело фаната «Самки богомола» вместе со своим напарником (Александр Марин). По словам актрисы, ее героиня – эмоционально тупой человек, который строит карьеру и не понимает, почему она не получается.

«Это история – про то, что нередко эмоциональная тупость рушит нашу жизнь и жизнь наших детей, про то, как мы не бережем и не любим друг друга. И эта нелюбовь и рождает монстров», — поясняет Ольга.

Сабина Ахмедова воплощает образ подруги семьи Дениса Валерию. По словам режиссера, это героиня, которую покалечили в детстве. И теперь она ищет любовь в любых ее проявлениях и не может найти.

«Она очень эксцентричная, ранимая, громкая, большая, заметная. Это было сложно для меня, поскольку я достаточно интровертный человек. Эта история, на мой взгляд, — о природе травмы, о кризисе внутри семьи и жестокости, которые рождают монстра», — подчеркивает Сабина.

Как отметил Нурбек Эген, сериал был снят за 47 смен. Чтобы передать инфернальность пространства, действие сериала решено было перенести в Санкт-Петербург и его окрестности. В частности, сериал снимался и в Выборге.

Ирина Розанова: «Режиссер дал нам абсолютную свободу»

Одна из ключевых сцен создавалась в нескольких километрах от Санкт-Петербурга, в Знаменской усадьбе, на берегу Финского залива. Дворец знаменит тем, что свое свободное время здесь проводила императрица Александра Федоровна, графы Разумовский и Шувалов. Именно сюда перевезли Жанну на время следствия и поместили в клетку…

Кстати, съемки сериала должны были начаться еще в прошлом году, но коронавирус продиктовал свои условия… Из-за ограничительных мер сцены в больнице, тюрьме и Следственном комитете пришлось снимать в павильонах. Однако этот факт не испортил настроения съемочной группы.

«Нурбек Эген собрал замечательный коллектив: это и ребята-операторы, и художники, и гримеры, и художники по костюмам, не говоря уже о талантливых актерах. Это был такой кайф. Мы снимали под Питером, в красивых местах, — подчеркнула Ирина Розанова. Режиссер дал артистам такую свободу, что ему можно было ничего не объяснять, не говорить, как играть. Я безумно рада встрече с Нурбеком и возможности так работать».

Смотрите сериал «Самка богомола» на видеосервисе Start с 14 октября!

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