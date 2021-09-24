Сериал «#Яжотец»: как Куценко прострелил себе руку гвоздепистолетом и сломал ногу во время мини-похода

В центре истории — 40-летний Михаил Гречихин (Гоша Куценко), который воспитывает сына Степку и ведет видеоблог с распаковками и обзорами детских игрушек. Однажды Михаил узнает, что жена ему изменила, и вскоре пара расходится.

Теперь у главного героя новая цель — сделать из сына «настоящего мужика» и стать для него примером для подражания. Все свои жизненные уроки для сына он записывает в формате видеоблога на YouTube.

Мы посмотрели первые серии шоу и нашли как минимум пять причин, по которым вам не стоит пропускать новую комедию ТНТ.

Комедия о родительской педагогике в свежем формате

Сюжетный зачин отразился на визуальной манере сериала: он снят в формате видеоблога. В каждой серии зритель выступает как бы подписчиком Михаила: мы наблюдаем за ним с ракурса фронтальной камеры, на которую герой снимает свои ролики.

Благодаря этому шоу достигает эффекта присутствия. Куценко выглядит не как актер в образе персонажа, а словно обычный блогер с просторов YouTube, который импровизирует на ходу. Для импровизации свойственны и ошибки, и отступления от сценария, которые здесь тоже есть.

Кроме того, сюжет отлично рифмуется с нынешними трендами. В эру YouTube блоги ведут не только подростки, но и ровесники Михаила, которые наравне с молодежью делятся с подписчиками своими интересами и полезным контентом.

Очень смешно и порой экстремально

Михаил решает «сделать из сына мужика», и выглядит это очень смешно. Так, при сборке-мебели горе-папаша умудрился прострелить себе руку гвоздепистолетом, а во время мини-похода — сломать ногу. Не менее забавно выглядит его реакция на любовника бывшей жены и, в частности, на то, как сын рассказывает про «дядю Славу», козыряя подарками от потенциального отчима.

При упоминании Славы Михаил выходит из себя и с новой силой берется за воспитание сына — у героя вечно все валится из рук. Как ни крути, а ревность — худший мотиватор.

Отличный посыл

Несмотря на безнадежное положение главного героя, «#Яжотец» заряжен оптимизмом. Да, Михаил потерял жену, и та вот-вот заберет у него опеку над сыном, но он все равно не опускает руки. Для него важно стать примером для мальчика, поэтому он не оставляет попыток научить его чему-то новому, невзирая на бесконечные неудачи.

Впрочем, авторы не идеализируют Михаила: он часто ошибается, поскольку берется за те вещи, в которых мало что понимает. И это служит напоминанием, что родители всегда должны быть внимательными, спокойными и трезво оценивать любую ситуацию, даже заведомо пораженческую.

Яркая роль Гоши Куценко

Лицом сериала стал Гоша Куценко. Как мы уже говорили, он играет не столько киноперсонажа, сколько самого себя — реального человека, который в любой момент может взять камеру и быстро снять обучающий YouTube-ролик.

В таком подходе немало нюансов: актер должен изобразить обычного человека, избегая переигрываний.

Перед съемками актеру приходилось учить по 20 страниц текста сценария, к тому же он выполнил все физически сложные задачи на площадке почти без помощи дублера.

Короткий формат

Первый сезон «#Яжотец» состоит из серий, которые разбиты на «выпуски» по 12 минут. Короткие истории рассказывают о маленьком приключении, и на смену одному тут же приходит другое. Это как видеодневник с короткими заметками, вот только каждая запись смешная, жизненная и поучительная.

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