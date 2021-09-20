Нет ничего лучше «Короны»: объявлены итоги премии «Эмми-2021»

В ночь на 20 сентября в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения телевизионной премии «Эмми» 2021 года. Ее триумфаторами стали сериалы «Корона» и «Мандалорец». Первый забрал себе все награды в категории драмы.

Так лучшим лучший драматическим сериалом признала «Корона», а лучшими драматическим актером и актрисой — Джош ОʼКоннор и Оливия Колман из этой картины. Снявшиеся там же Джиллиан Андерсон и Тобиас Мензис забрали себе статуэтки лучших драматических актеров второго плана. Режиссер проекта Джессика Хоббс и его сценарист Питер Морган так же были отмечены наградами в своих позициях.

Лучшим комедийным сериалом признан «Тед Лассо», его звезда Джейсон Судейкис, а также актеры второго плана получили по статуэтке. Остальные награды в комедийных категориях достались команде сериала «Хитрости». Отмечены режиссер Люсия Аньелло и исполнительница главной роли Джин Смарт.

В категории мини-сериалов лучшей картиной признан «Ход королевы», лучшей актрисой — Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»), лучшим актером — Юэн Макгрегор («Холстен»). За режиссуру отметили Скотта Фрэнка («Ход королевы»), за сценарий — Михаэла Коэл («Я могу тебя уничтожить»).

Кстати, церемония прошла не без скандала. В очередной раз западное толерантное общество ополчилось на известную премию из-за того, что список ее победителей оказался слишком «белым». Как пишет издание Variety, многие темнокожие актеры, которые боролись за статуэтки и имели серьезные шансы в этом году, остались с пустыми руками. После этого зрители запустили в социальных сетях хештег #EmmysSoWhite («Эмми» такая белая»), под которым высказывались, как они разочарованы премией.

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