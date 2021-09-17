Победа: зрители вернули сериал «Постучись в мою дверь» в эфир

Любопытный факт: в России зрители вернули любимый сериал в эфир федерального канала. Речь идет о турецкой картине «Постучись в мою дверь», который начали транслировать на «Субботе!» в начале августа 2021 года.

Сериал шел в дневном слоте и не собирал достаточного объема аудитории, поэтому в сентябре канал принял решение снять его с эфира. Однако после этого телевизионщики получили сотни звонков и электронных писем от зрителей с просьбой продолжить показ. В социальных сетях даже появился хештег #постучисьвернись.

«После такой зрительской реакции «Суббота!» приняла решение вернуть сериал в эфир. Он будет идти по будням в 23:25. Для удобства новые серии в оригинальном озвучивании «Субботы!» будут доступны для просмотра на сайте телеканала после показа в эфире», — сообщили сотрудники канала сайту Teleprogramma.pro.

Напомним, «Постучись в мою дверь» — это турецкий сериал 2020 года, рассказывающий о девушке-дизайнере, мечтающей учиться за границей. По сюжету в жизни героини появляется молодой бизнесмен, который готов исполнить ее мечту в обмен на согласие притвориться его невестой.

Добавим, что в эфире канала «Суббота!» также идут сериалы «Дикий ангел», «Доктор Хаус», «Кости» и «Хороший доктор».

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