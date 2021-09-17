Советская чемпионка мира по шахматам подала иск к Netflix за клевету в сериале «Ход королевы»

Популярный сериал Netflix «Ход королевы» возмутил знаменитую советскую шахматистку Нону Гаприндашвили. Спортсменка была упомянута в конце картины, и сказанная о ней фраза спровоцировала 80-летнюю женщину подать иск на создателей стримингового хита.

Напомним, что сериал, основанный на романе 1983 года, рассказывает о вымышленной юной сироте Бет Хармон, которая становится звездой шахмат и начинает побеждать лучших советских игроков 60-х годов.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, 16 сентября от Гаприндашвили к Netflix был подан иск о клевете. Причиной стала фраза, сказанная комментатором матча в последнем эпизоде сериала. От выдал о главной героине следующее: «Единственное, что в ней необычно, — это ее пол. И даже это не является уникальным явлением для России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не играла против мужчин».

В иске говорится, что данное упоминание мало того, что ложное, так еще и унизительное, и грубо сексистское. По словам реальной шахматистки, к 1968 году, когда происходят события данной серии, она сыграла матчи против 59 мужчин, в том числе 10 гроссмейстеров.

«Netflix нагло и сознательно соврал о достижениях Гаприндашвили с дешевой и циничной целью усилить драму, создав впечатление, будто его вымышленная героиня сумела сделать то, что не сделала ни одна другая женщина», — говорится в иске.

Также шахматистку задело то, что ее причислили к России, хотя она грузинка. Вот ссылка на полный текст жалобы. Нона Терентьевна требует с киношников 5 миллионов долларов компенсации, и чтобы фраза про игру против мужчин была удалена из сериала. Netflix ответил, что он очень уважает прославленную шахматистку, но обвинение считает беспочвенным, поэтому будет активно бороться в суде за свою правду.

Напомним, что Нона Гаприндашвили является чемпионкой мира по шахматам, первым международным гроссмейстером среди женщин и первой женщиной, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин.

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