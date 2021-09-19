Модница недели: сдержанные и свежие образы Анны Ковальчук в сериале «Тайны следствия»

Сериал «Тайны следствия» на телеканале «Россия» по истине любим зрителем. Иначе как народной любовью объяснить премьеру 21 сезона просто невозможно. Запутанные уголовные дела, неожиданные развязки и, конечно же, красавица следователь Мария Швецова в исполнении актрисы Анны Ковальчук – все это визитная карточка проекта.

К выходу нового сезона эксперт портала Teleprogramma.pro, дизайнер Андрей Волконский оценил образы Ковальчук и выбрал достойный звания «Модница недели».

Универсальный бежевый пиджак

Ковальчук в максимально универсальном образе – пиджаке, способном дополнить любой образ. Неброский приятный бежевый цвет легко сочетается со множеством оттенков.

«На мой взгляд, пиджак отлично подчеркивает все достоинства фигуры, делает образ более статусным и серьезным. Добавляет изюминки актуальный хвост. Он подчеркивает собранность и деловитость героини. Высоко собранный хвост хорошо смотрится на любой длине волос и, сохраняет свою актуальность в 2021 году.

В целом образ выглядит хорошо, но я бы заменил топ с глубоким вырезом на белую рубашку. Такой ансамбль будет смотреться более выигрышно и интересно. 9 баллов».

Черный костюм для деловых встреч

Черный брючный костюм – идеальный вариант для работы в офисе, деловых встреч и собеседований. Про такие образы принято говорить «вечная классика». Но хороша ли она?

«Очень важно не перегружать подобные сдержанные образы массивными украшениями, поэтому стилисты подобрали для Марии Швецовой сережки-гвоздики, а также разбавили лук тонкой цепочкой. Добавляет строгости образу и собранные волосы в хвост.

Однако, как мне кажется, в целом лук получился слишком сдержанным, унылым и сухим, не спасает даже слегка заметный топ яркого цвета. 7 баллов».

Потрясающий комплект, составленный со вкусом

Ковальчук очень идут пиджаки. Особенно светлых оттенков, в которых героиня Анны выглядит стильно и серьезно. Чем костюмеры нового сезона «Тайн следствия» активно пользуются.

«Сочетание бежевого пиджака с черным платьем говорит о превосходном вкусе в одежде. Стилисты подобрали потрясающий комплект, который идет следователю Марии Швецовой.

Однако в образе есть небольшой недочет: черные или бежевые кожаные туфли здесь смотрелись бы лучше. Они сделали бы образ более законченным, стильным и элегантным. Но в целом, костюмеры неплохо справились со своей работой. 10 баллов».

Лук для работы и выходного дня

И, наконец, четвертый образ главной героини сериала «Тайны следствия». Модный розовый оттенок прекрасно подчеркнул внешность Ковальчук, добавив молодости и свежести лицу.

«Кожаная куртка спокойного светлого оттенка придает свежести и элегантности наряду. В сочетании с обычной футболкой белого цвета такой образ подойдет и для похода на работу, и может смело выступить луком выходного дня.

В 2021 году стилисты рекомендуют сочетать светлое и тёмное, поэтому, чтобы сделать образ более модным и современным, я бы порекомендовал надеть футболку более темного оттенка. Это позволит сыграть на контрастах и сделает лук более ярким. 9 баллов».

Подводим итог

На первое место эксперт поставил третий образ – в черном платье и бежевом пиджаке. Именно этот лук получил максимальные 10 баллов из 10 от дизайнера.

«Серебро» разделили первый и четвертый образы. Небольшие стилевые ошибки отняли у этих нарядов по одному баллу. Результат – по 9 очков.

И на третьем месте оказался слишком сдержанный второй образы, который был удостоен 7 баллов из 10 возможных.

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