Кто сеет смерть в Петербурге: на канале «Россия» выйдет сериал «Подражатель»

Вечером 20 сентября на канале «Россия» состоится премьера детективного сериала «Подражатель». В картине снялись Евгения Крюкова, Полина Филоненко, Евгений Дятлов, Любовь Константинова, Никита Волков и Татьяна Колганова.

По сюжету, в Санкт-Петербурге происходит серия убийств, которые детально воспроизводят преступления 20-летней давности, совершенные известной преступницей. Новый убийца объявляет себя ее подражателем. И тогда следователи решаются на смелый ход: привлечь с делу ту самую преступницу, которая уже два десятилетия отбывает срок в колонии.

«Подражатель» – не черно-белая история, в ней много разных оттенков. К тому же в ней очень органично сочетаются остросюжетная составляющая и драматическая. Все сюжетные линии героев яркие, они плотно переплетаются друг с другом. Поскольку в жизни не бывает людей исключительно хороших или плохих, так и в нашем фильме в жизни главной героини Анастасии все сложно и запутанно», — говорит режиссер проекта Сергей Комаров.

Актриса Евгения Крюкова, сыгравшая преступницу, подошла к своей роли ответственно. Чтобы лучше понять чувства и мотивацию своего персонажа, она встречалась с несколькими женщинами, которые провели длительное время за решеткой. Съемки проходили в исторических местах Петербурга: в легендарной тюрьме «Кресты», на «Кладбище кораблей» в Угольной гавани, в часовой башне Петропавловского собора и доходном доме Розенштейна.

«Я сама люблю детективы, и когда читала сценарий, очень старалась догадаться, кто убийца, но не смогла. В этой истории очень крутой и неожиданный финал!» — признается актриса Полина Филоненко, сыгравшая следователя.

Не пропустите премьеру остросюжетной драмы «Подражатель» — 20 сентября в 21:20 на канале «Россия».

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