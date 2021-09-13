Студия Marvel выпустила трейлер супергеройского сериала «Соколиный глаз»

13 сентября студия Marvel опубликовала трейлер сериала «Соколиный глаз» (Hawkeye), который будет полностью связан с историей Мстителей. Картина расскажет об одноименном супергерое, сыгранном Джереми Реннером.

Соколиный глаз — спецагент и снайпер, который предпочитает винтовкам свой лук. В полнометражных фильмах он пережил потерю своей семьи (правда, после победы над Таносом они вернулись) и напарницы Черной вдовы. Теперь же стрелок пытается жить прежней жизнью, но вдруг узнает, что у него появился подражатель. Когда это же герой выслеживает и ловит своего пародиста, оказывается, что это 22-летняя девушка, мечтающая стать супергероиней.

Marvel потихоньку меняет своих раскрученных супергероев на новое поколение. Teleprogramma.pro уже писала про то, что Железного человека (Роберт Дауни младший) заменит темнокожая девочка в аналогичном костюме (Доминик Торн). В фильме «Черная вдова» Наташу Романову (Скарлетт Йоханссон) сменила другой русский агент Елена Белова (Флоренс Пью). Теперь и у лучника Клинта Бартона (Джереми Реннер) появится молодая протеже Кейт Бишоп, которая позволит снайперу выйти на пенсию. Девушку сыграла 24-летняя актриса Хейли Стейнфилд.

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Примечательно, что новый сериал снят в духе Рождества в Нью-Йорке и выйдет в праздничный для американцев период — 24 ноября. В нем будет поднята тема семьи и единения с близкими. Релиз состоится на Disney+.

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