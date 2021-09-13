Жора Крыжовников снимет сериал по роману «Преступление и наказание» с действием в 1992 году

Классический роман Федора Достоевского смешают с эстетикой «лихих 90-х». В России собираются снять сериал «Преступление и наказание 1992», режиссером, автором и продюсером которого выступит Жора Крыжовников («Горько!», «Самый лучший день», «Звоните ДиКаприо!»).

Действие развернется в 1992 году. Петербург, страна в упадке, деньги стремительно обесцениваются вместе с человеческими качествами. В этой обстановке бедный студент Родион Раскольников решается убить владелицу ломбарда.

Проект Крыжовникова — это не просто осовремененное прочтение старого романа. Оно призвано поразить своей смелостью и тонким пониманием книги Достоевского.

«Мы нашли одновременно близкое и уже далекое от нас время 1992 года, когда остановилось все, что могло остановиться, и люди остались наедине с собой, без ощущения будущего. И именно в этой социально-культурной ситуации «Преступление и наказание» работает особенно остро», — говорит режиссер.

Проект будет показан на видеосервисе More.tv. Компания сообщает, что съемки начнутся летом 2022 года.

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