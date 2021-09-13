«Помогало чувство ответственности»: завершены съемки второго сезона «Эпидемии»

12 сентября в городе Луховицы Московской области завершились съемки второго сезона сериала «Эпидемия». Создатели картины отчитались, что работали почти полгода: снимали в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Карелии и Приозерске.

«В это трудно поверить, но надо признаться, что эксперимент под названием «Эпидемия-2» закончен. Спасибо всем, кто прошел этот трудный, но увлекательный путь. Для меня было честью пройти вместе с вами эти непростые полгода», — сказал в последний съемочный день режиссер проекта Дмитрий Тюрин.

«За полгода съемок было всякое. Но в самые тяжелые смены мне помогало чувство ответственности — перед группой и будущими зрителями. Я очень люблю проект и всех, с кем мне на нем удалось поработать», — говорит оператор Роберт Саруханян, чью работу в первом сезоне «Эпидемии» ранее похвалил сам «король ужасов» Стивен Кинг.