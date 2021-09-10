«Семерочка — это уже статус»: стартовали съемки 7-го сезона сериала «СашаТаня»

10 сентября стартовали съемки седьмого сезона популярного сериала ТНТ «СашаТаня». Об этом исполнительница главной роли Валентина Рубцова сообщила своим поклонникам, поделившись фото и видео с традиционной церемонии разбития тарелки.

«Я счастлива и готова с новыми силами дарить смех и радость людям!» — написала актриса в Instagram.

Перед тем, как разбить тарелку, режиссер проекта Александр Потапов сказал актерам и съемочной бригаде несколько слов. Он отметил, что сериал уже давно стал настоящей семьей, в которую приятно возвращаться каждый новый сезон.

«Семерочка, конечно, это уже статус. И гордость. И это обязывает нас перед зрителем сделать проект классным. И я хочу попросить вас — мою семью — чтобы вы помогли сделать этот проект классным, лучшим, и самое главное, семейным, теплым, смешным, как мы делали его до этого».

Напомним, сериал выходит с 2013 года. Он повествует о двух героях «Универа» Саше и Тане Сергеевых, которые закончили вуз и стали семьей. С тех пор у них уже не студенческие, а вполне себе взрослые проблемы: покупка квартиры, воспитание ребенка, повышение заработка и так далее. На всем этом пути их не оставляет папаша-олигарх Сильвестр Андреевич, который больше создает сложности, чем помогает молодой семье.

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