Звезда «Доктора Кто» сыграет в новом сериале по мотивам истории Джекила и Хайда

Классика бессмертна. Американский стриминговый сервис Peacock приступил к разработке нового сериала, в основу которого ляжет книга Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Сюжет, конечно, не будет повторять знаменитую фантастическую повесть, но основная идея превращения человека в монстра сохранится.

Как сообщает издание Deadline, главную роль сыграет звезда сериала «Доктор Кто», он же Десятый Доктор — Дэвид Теннант. Его персонаж — журналист с разрушенной карьерой, который натыкается на резонансную историю и получает шанс вернуть себе славу и уважение.

Однако герой увидел то, что ему не положено было видеть, и теперь таинственные личности охотятся за его жизнью. Убегая от преследователей, мужчина попадает в аварию, и она оказывает на него странный эффект. Из простого работника прессы он превращается в настоящее чудовище.

«История Джекила и Хайда — классика, и это так захватывающе — выводить на экран новую и остросюжетную версию истории с такой блестящей командой», — говорит режиссер проекта Джули Энн Робинсон, ранее снявшая фильмы «Последняя песня» и «Очень опасная штучка». «Я прочитал эту книгу много лет назад и был очарован этим персонажем столько, сколько себя помню. Эта история преследовала меня годами, слегка нетерпеливо постукивая по плечу. Когда Джули Энн подошла ко мне, чтобы поговорить о переосмыслении ее для 21 века, я даже не позволил ей закончить фразу. Я очень рад играть этого персонажа», — добавил Дэвид Теннант.

Сериал будет называться «Хайд» (Hide). Примерная дата выхода еще не названа.

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