Модница недели: искусствовед оценил образы набожной княжны и роскошной императрицы в сериале «Собор»

Эксперт Григорий Катаев увидел не только контраст двух разных женщин, но и контраст двух разных «Россий»: царской и императорской.

Одной из громких премьер 2021 года на Первом канале обещает стать исторический сериал «Собор». А центре внимания зрителя – любовь крепостного и княжны на фоне значимого для страны события. Строительства Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге. Отсюда собственно и название проекта.

Первый канал часто снимает исторические сериалы. Часто эксперты остаются довольны не столько исторической правдой в сюжете, сколько исторической правдой в костюмах. А что в этот раз?

Специально для рубрики «Модница недели» портала Teleprogramma.pro образы двух значимых героинь – княжны Марии в исполнении Светланы Ивановой и императрицы Екатерины I, которую сыграла Марина Петренко – оценил историк моды и искусствовед Григорий Катаев.

Светлана Иванова в роли княжны

Первый образ княжны не произвел на эксперта сильного впечатления, хотя Григорий и оговорился: «Возможно, так нужно по сюжету, чтобы подчеркнуть характер героини». Но пока сериал не вышел и особенности тех или иных сцен остаются секретом, оцениваем бумажку конфетки.

«Для русской княжны слишком уж она тяготеет к крестьянским слоям населения. Ну, максимум, купеческим. Костюм ее времени и ее сословия состоял из сарафана и душегрея. В этой белой бесформенной рубахе героиня Ивановой совсем не воспринимается, как девушка из княжеского рода. 9 баллов».

Второй образ уже более соответствует исторической правде:

«Княжна представляется чисто русской красавицей. Очень набожной, судя по сцене колено преклонения в красном углу.

Перед нами она предстает в красном сарафане. На Руси красный считался праздничным, нарядным цветом. Можно предположить, что героиня готовится к некому торжеству. Наряд расшит золотистым галуном, что говорит о том, что перед нами девушка небедная. Повязка вторит праздничности наряда, а непокрытая платком голова рассказывает о незамужнем положении девушки. Также поставлю 9 баллов, потому что образ княжны мог быть богаче».

Марина Петренко в роли императрицы Екатерины I

Разница между скромной княжной-крестьянкой и роскошной императрицей Екатериной I видна невооруженным взглядом, но тем и интереснее рассматривать наряды обеих героинь.

«На диком контрасте выступает супруга Петра Первого, первая императрица российская в исполнении Марины Петренко. Она в роскошных мехах, жемчугах и белилах…

На портретах Екатерины I, которые сохранились, реальная историческая личность имеет более округлые черты лица, чем актриса, но это не портит всей картины. А вот мех немного выбивается. Чаще всего на портретах императорских особ мы видим горностай и соболь, а здесь, скорее всего, норка. 9 баллов».

Второе одеяние императрицы можно рассмотреть лучше. На первый взгляд здесь все идеально:

«Наряд сшит на французский манер «Robe a la francaise». Под такое платье надевали нижнее платье, которое заменяло белье. Сверху шел корсет, затем увесистая юбка в виде колокола, которую мы с вами можем видеть. Затем надевали верхнее распашное платье. Оно могло иметь шлейф или складки сзади. В данном случае распашное платье не застегивается целиком, а открывает нижнюю юбку и стомак – декоративную часть, закрывающую корсаж. Такие наряды украшали рисунками на ткани или, как в данном случае, кружевом, что подчеркивало благородное происхождение дамы.

Если прям придираться, то можно отыскать несоответствие с рукавом. По моде тех лет рукав был чуть более спущенным, он был мягче, не таким жестким и угловатым. По цветовой гамме также есть вопросы: на портретах императрица чаще всего изображается в монохромных образах. В данном случае отступление обосновано выделением персонажа среди прочих фавориток. Однако не «десятка», балл снимаю».

Подводим итог

Все представленные образы из сериала «Собор» были оценены экспертом практически на максимальный балл – 9 из 10 возможных. Наивысшую оценку наряды не получили из-за незначительных исторических неточностей, но и больше, чем на 1 балл снизить оценку оказалось невозможно. Уж больно наряды хороши!

Справка Teleprogramma.pro

Григорий Катаев – историк моды, искусствовед. Окончил СПбГУ по направлению «история искусств» и СПбГУПТД – «теория дизайна костюма».

Является коллекционером винтажных украшений и консультантом ювелирных брендов. Fashion-эксперт ТРК и СМИ. Лектор и преподаватель истории костюма и моды.

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