Появились первые кадры со съемок сериала «Солдаут» с Глебом Калюжным в главной роли

Наступила осень, а это пора нового телевизионного эфира. Зрителей все сложнее удивить, поэтому сериалы снимают на близкие темы, а также о жизни простых людей и начинающих артистов. Так платформа PREMIER готовит новый сериал, который будет посвящен музыкально индустрии и борьбе рэпера с крупным лейблом.

Ранее стало известно, что в проекте примет участие Глеб Калюжный. Он снимается в кино уже больше пяти лет. Кроме того, молодой актер занимается музыкой и за его плечами уже пять сольных альбомов. Некоторые его творения стали саундтреками к сериалам «Новенький», «Трудные подростки». Теперь ему доверили главную роль в сериале «Солдаут». По сюжету, его герой молодой рэпер, который борется с правилами лейбла.

Уже появились первые кадры со съемок. На них он запечатлен то с коллегой по проекту Александрой Дроздовой, то с другими актерами.

К слову, в в сериале также снялись звезды российской музыкальной индустрии. В том числе легендарная рок-группа Би-2, Хамиль («Каста»), хип-хоп исполнитель Thomas Mraz, Михаил Козырев, Alizade (Ася Ализаде), участник группы «Каспийский Груз» Анар Зейналов и многие другие. На видеосервисе PREMIER сериал «Солдают» появится эксклюзивно осенью 2021 года.

Смотрите также: