Все дальше в таинственный лес: стартовали съемки второго сезона сериала «Территория»

В Пермском крае начались съемки второго сезона мистического сериала «Территория». К своим ролям вернулись Глеб Калюжный, Андрей Мерзликин Алексей Розин, Клавдия Коршунова и другие актеры.

Напомним, вышедший осенью 2020 года на канале ТНТ и видеосервисе Premier сериал «Территория» рассказал историю 19-летнего парня, ищущего своих родителей, пропавших в районе древнего могильника. Детективный сюжет был щедро сдобрен уральскими мифами о духах, ведьмах и чудном народе. Создатели картины определили ее жанр как фолк-хоррор.

Во втором сезоне молодым героям придется снова бороться за свою жизнь. Они уже знают, что Медвежий шаман заманил их на Серую скалу, чтобы убить. Теперь им нужно решить, что как выбраться из леса, который отказывается отпускать обреченных гостей.

«Второй сезон еще глубже погрузит нас в наши первобытные страхи. История поделится на два мира, которые мы построим на мифологии коми-пермяцкого народа и личных демонах каждого героя. Противостояние Егора и дяди Коли не закончено, оно только начинается — и в нем появятся новые действующие лица. Мы тщательно следили за комментариями после финала первого сезона и очень рады, что никто не смог добраться до разгадки. Ответы на некоторые вопросы мы дадим уже в первых сериях продолжения, а часть сюжетных линий сделаем основой для новой головоломки», — говорит продюсер компании Good Story Media Антон Щукин.

В новых сериях создатели картины сделают больший акцент на психологии и отношениях между персонажами, но при этом продолжат исследовать огромный пласт культуры Пермского края.

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