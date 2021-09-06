Елена Подкаминская отправится на поиски любимого мужчины в новом сериале «Ева, рожай!»

6 сентября видеосервис Start представил тизер своего нового сериала «Ева, рожай!» Главную роль в картине исполнила Елена Подкаминская («ИП Пирогова», «О чем говорят мужчины», «Кухня»).

Героиня сериала преподает танцы. Она талантлива, независима и не любит следовать скучным правилам. Особенно ее напрягает вопрос от окружающих, когда же она наконец родит ребенка. Но однажды в жизни танцовщицы происходит событие, после которого она решает изменить свою судьбу и во что бы то ни стало стать матерью.

«Моя героиня Ева — дерзкая, добрая (часто на свою беду) и ироничная девушка с сильным характером, которая постоянно встречает не тех мужчин. Неудивительно, что ее волнует вопрос о том, где найти надежного спутника жизни. Но Ева не теряет надежды познакомиться с достойным мужчиной, с которым они создадут счастливую семью и будут любить друг друга по-настоящему», — рассказала актриса Елена Подкаминская. «Это актуальная и в чем-то дерзкая история современной женщины в большом городе. В лице героини Евы зритель, надеюсь, узнает себя: со всеми ежедневными проблемами, конфликтами, вызовами и вопросами: жить, как мне хочется, или как хочет общество?» — добавила креативный продюсер и сценаристка сериала Юлия Клименко.

Режиссером проекта выступил Клим Шипенко. Картина состоится из 13 серий. Первая будет показана на фестивале «Пилот» 12 сентября. Актерский состав включает в себя Максима Виторгана, Ивана Колесникова, Евгения Пронина, Елизавету Мартинес, Максима Виноградов и других.

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