Сериал «Шифр»: головоломки, которые разгадывают бывшие сотрудницы ГРУ

Если в Великобритании сериал «Код убийства» (The Bletchley Circle) можно считать конъюнктурным гимном феминизму, то у нас в России «Шифр» (адаптация английской ленты) больше похож на эмансипированную версию культовой советской саги «Следствие ведут ЗнаТоКи».

Поначалу российский сериал, вышедший в эфир в 2019 году, назывался «Шифровальщицы». Но затем продюсеры, видимо, чтобы не отпугнуть народ, решили сместить акценты — так появился «Шифр». Его основа — головоломки, которые разгадывают бывшие сотрудницы ГРУ, объединившись после Великой Отечественной в антикриминальный квартет МУРа: учительница математики Ирина (Марьяна Спивак), официантка Анна (Екатерина Вилкова), отсидевшая в лагере и реабилитированная Катерина (Елена Панова) и жена шофера Соня (Яна Дюбуи). Несложно представить, какими безграничными умственными резервами обладает великолепная четверка дешифровальщиц. Эйдетическая память, ультраинтуиция, копирование почерка и манеры поведения — словом, не хуже персонажей вселенной Marvel. Только в конце

50-х в СССР. Дедуктивные изыски занимают 30% экранного времени, остальные 70% — детали быта, эпохи, одежды и проч. Как любят говорить примерно все создатели современных сериалов в России, «мы снимаем кино про время и отношения людей в нем». Тут и понадобился почерк Веры Сторожевой — скрупулезного режиссера и документалиста, чувствующего эпоху как никто другой («Небо. Самолет. Девушка»).

— Уже на третий или четвертый день эфира первого сезона меня попросили сделать продолжение этого сериала, потому что было много положительных откликов от зрителей, хорошие рейтинги, — призналась Сторожева. — Может показаться, что для меня снимать новый сезон — это повторение уже имеющегося опыта, но нет, это продолжение самой истории, поэтому я довольна.

В Британии «Код убийства» вышел аж в 2012 году — сериал получил всего лишь два сезона (три и семь серий соответственно). У нас «Шифр» стартовал с русским размахом, с 16 серий: их поделили на четыре блока по четыре эпизода, сполна раскрывающих нутро главных героинь. Преступления и расследование идут фоном. Второй сезон состоит из восьми серий, которые идут в эфире прямо сейчас.

Как и в любом приличном проекте, в «Шифре» были профессиональные консультанты. Дошло до того, что один из действующих генералов СК РФ, увидев несколько серий, признался, что героини сериала запросто могли бы войти в любую современную опергруппу и не потерялись бы.

— После премьеры первого сезона я получила много отзывов с пожеланиями счастья моей героине, — говорит Елена Панова. — И, собственно говоря, в новом сезоне как раз происходят события, которые намекают на возможность счастливого будущего для нее.

Художник по костюмам Регина Хомская подыскала референсы для ключевых героинь проекта в советском кино как раз того периода: Соня визуально похожа на учительницу Татьяну Сергеевну (Нина Иванова) из «Весны на Заречной улице» (1956). Катерина — на врача Елизавету Максимовну (Элина Быстрицкая) из «Неоконченной повести» (1955). Анна характером и манерой одеваться напоминает героиню Людмилы Гурченко в «Карнавальной ночи» (1956) Лену Крылову.

«Шифр»

Среда — пятница/21.30

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