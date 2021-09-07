«Скорая помощь», «По ту сторону смерти»: какие сериалы выйдут в новом сезоне на НТВ

Что смотреть в новом сезоне на НТВ? Teleprogramma.pro знает ответ на этот вопрос. Зрителей ждут не только новые сезоны любимых сериалов, но и остросюжетные новинки.

«Балабол»

В пятом сезоне Саня Балабин (Константин Юшкевич) работает под началом своего старого друга Грибанова (Вадим Андреев), а в его отделе снова появляется новичок – и это очень необычное пополнение, которого никто не ожидал.

В личной жизни у Сани тоже перемены, он окончательно расходится с Леной (Ирина Низина), которая нашла себе новую любовь. И, как ни странно, именно сейчас их отношения становятся лучше. Они многое поняли и многое друг другу простили. Одновременно в жизнь Сани неожиданно возвращается его старая знакомая Анжелика (Виктория Маслова). И приносит с собой массу проблем. Из-за нее Сане угрожает смертельная опасность, за ним начинается настоящая охота. Смогут ли старая любовь и новые друзья спасти Балабола?

В ролях: Константин Юшкевич, Вадим Андреев, Инга Оболдина, Илья Шляга, Мария Пирогова, Ольга Плешкова, Григорий Сиятвинда, Ирина Низина, Борис Каморзин, Иван Агапов и другие.

«Горячая точка»

После событий первого сезона, когда Женя (Арсений Робак), пытавшийся остановить от побега Таранова (Александр Носик) и Контрабаса (Юрий Анпилогов), становится мишенью для людей бандита, мстившего за смерть своего начальника, проходит некоторое время. Отсидев в тюрьме, он возвращается в родное Чернодолье.

На первый взгляд здесь все изменилось: бандитский беспредел остался в прошлом, да и при новом начальнике милиции тишь да гладь. Но это оказывается иллюзией, когда Мурин со своим другом, оперуполномоченным Эдиком Хасановым (Павел Попов), вновь оказываются в центре войны – теперь между столичным криминальным кланом и коррумпированной милицией: они борются за землю поселка, выделенную под открытие новой игровой зоны.

В ролях: Арсений Робак, Елена Лотова, Назир Жуков, Павел Попов, Петр Бараничев, Сергей Борисов и другие.

«Динозавр»

В третьем сезоне главные герои, Бабушкин (Андрей Смирнов) и Басня (Александр Панкратов-Черный), станут внештатными сотрудниками следственного комитета и, используя свои криминальные связи, вместе с внучкой Бабушкина Полиной (Анна Васильева) начнут искать преступников, совершивших настоящее «ограбление века» .

Воры, воспользовавшись старинным подземным ходом 18 века, прорыли туннель, вскрыли пол хранилища крупного банка и обчистили сейфы клиентов.

В ролях: Андрей Смирнов, Александр Панкратов-Черный, Евгений Миллер, Анна Васильева, Черни Вольфганг, Галина Петрова, Кирилл Каганович, Кристина Борейко, Илья Сологуб, Глеб Шевнин, Зоя Мансурова, Никита Карпинский, Кирилл Буханцев, роман Мадянов, Арсений Сергеев, Елена Симонова и другие.

«Метод Михайлова»

Максим Михайлов (Александр Устюгов) возвращается в родной город, курортный Аркадьевск, чтобы помочь матери (Татьяна Рассказова), у которой подозревают раннюю стадию Альцгеймера. Михайлов устраивается на работу в местную больницу и в первый же рабочий день проходит серьезное испытание: к нему попадет пациентка с тяжелейшей черепно-мозговой травмой. Несмотря на огромный риск, врач решает провести операцию, а на следующий день пациентку увозят на реабилитацию.

Позже Михайлов узнает, что по дороге пациентка скончалась. Он просматривает медкарту девушки и находит среди анализов ДНК-тест, назначаемый для определения совместимости будущего донора и реципиента при трансплантации органов. Михайлов подозревает, что смерть девушки не случайна, и начинает собственное расследование.

В ролях: Александр Устюгов, Геннадий Смирнов, Владимир Селезнев, Татьяна Рассказова, Владимир Веревочкин, Дмитрий Поднозов, Кристина Корбут, Константин Шпаков, Ирина Горячева, Наталья Ткаченко, Евгения Игумнова, Анна Миклош и другие.

«Пес»

У Макса Максимова (Никита Панфилов) и Пса всегда есть решение самых запутанных и нерешаемых дел: убийство, ограбление, разбойное нападение – они всегда найдут тех, кто совершил преступление. Вот и в новом сезоне им в очередной раз предстоит пройти немало трудностей, чтобы обезвредить преступников и навести порядок на улицах города. А помогать им традиционно будут Леонидов (Андрей Саминин), Лена (Ольга Олексий) и Гнездилов (Михаил Жонин), в рукаве которого всегда припрятаны нетрадиционные и порой нелепые способы раскрытия преступлений.

Так, например, в новых сериях про «Пса» снимут новостной сюжет, и он будет купаться в лучах славы «лучшего сыщика города», что повлечёт за собой чрезмерное внимание со стороны заводчицы собак, Лену похитит один из подозреваемых в деле об убийстве женщины, а беззаботный и весёлый Гнездилов станет целью стрелка: первым под подозрение попадет муж его любовницы, однако реальная причина покушения станет неожиданностью даже для самого Игоря.

В ролях: Никита Панфилов, Ольга Олексий, Андрей Саминин, Михаил Жонин, Денис Роднянский, пёс Мухтар и другие.

«По ту сторону смерти»

В новом сезоне главные герои картины – следователь СК Глеб Точилин и сотрудник института мозга Юлия Демина вновь окажутся втянуты в три мистические истории.

В первых сериях нового сезона главные герои столкнутся с Малышевым, который на приеме у психотерапевта Сабуровой, подруги Деминой, расскажет о своих видениях. Ему являются образы, как он убивает некую женщину, которая уже мертва, а потом – саму Сабурову.

Далее Глеб и Юлия познакомятся с Ритой, у которой часто случаются нервные срывы из-за паранойи по поводу того, что ее дочери что-то угрожает. Она и расскажет Деминой о страшных событиях, которым суждено будет сбыться. Точилин, расследуя дело о гибели товарища своего коллеги, также выйдет на имя Риты.

В заключительной части сезона Точилину придётся вернуться на 12 лет назад и вспомнить уголовное дело, которое он тогда расследовал. А причиной этого возвращения станет учитель Нефёдов, на руке которого будет загадочная татуировка с семью датами, первая из которых – дата смерти дочери Точилина Нади, последующие пять – дни гибели фигурантов того дела, а дата седьмой строки наступит через несколько дней.

В ролях: Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова, Александр Обласов, Наталия Курдюбова, Александр Тютин, Николай Козак, Алена Константинова, Ольга, Филиппова, Иван Шибанов, Сослан Фидаров, Алексей Кирсанов, Алексей Варущенко, Александр Тараньжин, Александр Матросов, Иван Бровин, Юрий Нифонтов и другие.

«Полицейское братство»

История начинается с того, что в частном медицинском центре честному следователю на пенсии Шавырину (Александр Половцев) врачи ставят неутешительный диагноз. Взвесив все «за» и «против», герой решает свести счеты с жизнью, но в час икс в его дверь звонят.

Из Москвы в Петербург приехала его дочь Настя (Любовь Виролайнен), которая решила начать карьеру следователя в северной столице. Здесь она знакомится с молодым оперативником УгРо Никитой Январем (Михаил Тарабукин). Девушка не знает, что Никита – сын легендарного полковника Тарасова (Сергей Селин), который отбывает срок в колонии для бывших сотрудников. Выйдя на свободу, Тарасов планирует застрелить авторитета Гарина (Алексей Нилов), который, по его мнению, виновен в том, что его посадили.

Настя и Никита узнают о планах Тарасова и пытаются ему помешать, при этом параллельно занимаясь расследованиями и других дел. Помогают им в этом их отцы, а им, в свою очередь, — авторитет на пенсии Гарин и известный писатель Незабудкин (Андрей Федорцов), который мнит себя крутым опером.

В ролях: Алексей Нилов, Александр Половцев, Сергей Селин, Андрей Федорцов, Михаил Тарабукин, Любовь Виролайнен и другие.

«Скорая помощь»

В четвертом сезоне любимым героям предстоит научиться работать без своего харизматичного руководителя – Ольги Арефьевой. А также продолжать помогать многим людям со своими судьбами и историями.

Среди них: молодая орнитолог, которая просит спасти не только ее, но и птицу из Красной книги; раввин, едва не погибший от халатного отношения врачей из другой «скорой»; охранник парка, решивший спасти отдыхающих от рюкзака с бомбой; и другие пациенты. Кого-то, несмотря на все старания, придется и потерять. Каждая потеря оставит след в душе героев и что-то изменит в них.

В ролях: Гоша Куценко, Марина Доможирова, Екатерина Волкова, Александр Тютин, Степан Куликов, Петр Баранчеев, Азиз Бейшеналиев и другие.

«Шеф. Возвращение»

Прошло несколько лет с тех пор, как генерал Расторгуев (Андрей Чубченко) был освобожден от должности начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и отправлен в отставку. В настоящее время Виктор Сергеевич работает начальником службы безопасности в одном из питерских банков. Работа у Расторгуева достаточно спокойная, сам себя он называет «свадебным генералом». При этом, по полицейской службе «отставник», безусловно, скучает. Он понимает, что достоин большего, чем просто протирать штаны в кабинете.

В это же время в Петербурге происходит серия загадочных убийств. Неизвестный киллер жестоко убивает бывших сотрудников полиции, также, как и Расторгуев, находящихся в отставке. По большому счету, все «отставники» не знакомы друг с другом, напрямую их ничего не связывает, кроме прежней службы в полиции. Кто-то в свое время уволился сам. Кто-то был уволен. Кто-то был судим и совсем недавно вернулся в город из мест лишения свободы.

В ходе расследования очередного убийства у следствия появляется версия, что киллеры каким-то образом связаны с городом Выборг, расположенным на севере Ленинградской области, на границе с Финляндией, где совсем недавно погиб начальник уголовного розыска – подполковник Ровинский.

Руководство питерской полиции принимает решение использовать Расторгуева в своей комбинации и Виктор Сергеевич, взвесив «за» и «против», принимает это предложение.

Оказавшись в Выборге, Расторгуев понимает, что история гораздо сложнее, чем ему казалось на первый взгляд. Местная власть тесно связана с криминалом и «чужак» из Питера, которым все считают Расторгуева, не может доверять никому из своего окружения.

И тогда Расторгуев обращается за помощью к своим прежним коллегам – майору Каплевичу и капитану Васькову.

В ролях: Андрей Чубченко, Кирилл Полухин, Кирилл Рубцов, Дмитрий Сутырин, Игорь Головин, Александр Солоненко, Александр Барановский и другие.

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